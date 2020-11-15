Швеция — Хорватия: счет матча 2:1, обзор голов

одержала домашнюю победу над(2:1) в матче 5-го тура группы 3 лиги А Лиги наций.

Счет в матче на 36-й минуте открыли шведы. Ольссон сделал перевод на правый край, Лустиг подключился к атаке и сделал передачу к штрафной. Кулушевски легко обыграл Ковачича и на исполнение пробил в дальний нижний угол — Ливакович не дотянулся.

В добавленное к первому тайму время Ларссон с углового навесил во вратарскую Хорватии — Даниэльссон сыграл на опережение и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

Гости отквитали один мяч на 81-й минуте. Влашич ускорился по левому флангу и вырезал подачу в штрафную Швеции. Перишич высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч после рикошета от Даниэльссона влетел в ближний угол ворот.

Футбол. Лига наций УЕФА. A3 Швеция — Хорватия 2:1 Голы: 1:0 Деян Кулушевски (36'), 2:0 Маркус Даниэльссон (45'), 2:1 Маркус Даниэльссон (автогол) (81') Швеция: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Виктор Нильссон Линделёф, Маркус Даниэльссон, Пьер Бенгтссон, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Кристофер Ольссон, Маркус Берг, Деян Кулушевски (Виктор Классон, 74') Хорватия: Доминик Ливакович, Филип Уремович (Josip Juranovic, 41'), Борна Баришич, Дуйе Чалета-Цар, Марин Понграчич (Дарио Мелньяк, 77'), Иван Перишич, Йосип Брекало (Бруно Петкович, 77'), Матео Ковачич (Марко Рог, 77'), Лука Модрич, Никола Влашич, Анте Будимир (Марио Пашалич, 63') Предупреждения: Дуйе Чалета-Цар (35'), Йосип Брекало (68'), Олбин Экдаль (86')

Сборная Франции с 13 очками в активе досрочно завоевала первое в группе и вышла в «Финал четырех» Лиги наций.

Далее в квартете следует Португалия — 10 очков. Хорватия находится на третьей строчке (3), Швеция (3) замыкает группу. 0