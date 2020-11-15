Швеция — Хорватия: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 36-й минуте открыли шведы. Ольссон сделал перевод на правый край, Лустиг подключился к атаке и сделал передачу к штрафной. Кулушевски легко обыграл Ковачича и на исполнение пробил в дальний нижний угол — Ливакович не дотянулся.
В добавленное к первому тайму время Ларссон с углового навесил во вратарскую Хорватии — Даниэльссон сыграл на опережение и головой переправил мяч в дальний угол ворот.
Гости отквитали один мяч на 81-й минуте. Влашич ускорился по левому флангу и вырезал подачу в штрафную Швеции. Перишич высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч после рикошета от Даниэльссона влетел в ближний угол ворот.
Сборная Франции с 13 очками в активе досрочно завоевала первое в группе и вышла в «Финал четырех» Лиги наций.
Далее в квартете следует Португалия — 10 очков. Хорватия находится на третьей строчке (3), Швеция (3) замыкает группу. 0