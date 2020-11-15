Лев: У Украины были проблемы с нашими атаками

Главный тренер сборной Германиидал комментарий победному результату над Украиной (3:1) в матче Лиги наций.

«Игра получилась очень интенсивной. Мы хорошо знали, как блестяще украинцы действуют на контратаках. У них есть быстрые футболисты, которые отлично пользуются свободными зонами. Так, накануне гости потеряли нескольких исполнителей, но у этой команды есть сыгранный костяк, состоящий из высококачественных игроков.

Если сравнивать этот матч с киевским, то сегодня моя команда действовала более интенсивно. Было заметно, что у Украины проблемы с нашими атаками», — приводит слова немца официальный сайт УАФ.

Немцы набрали лдевять очков и возглавили группу 4. Украина на третьей строчке с шестью баллами. 0