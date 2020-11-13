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    Роналду не намерен уходить из «Ювентуса»

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    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен отработать до конца свой контракт, который истекает в 2022 году.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Как сообщает AS, португалец всем доволен в Турине и не собирается уходить из клуба раньше срока, обозначенного в контракте.

    Ранее появилась информация, что «Юве» хочет следующим летом расстаться с 35-летним форвардом, поскольку клубу тяжело выплачивать ему большую зарплату.

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    • В текущем сезоне Роналду провел пять матчей за «Ювентус», отличившись шестью голами и одной результативной передачей. Португалец пропустил четыре поединка из-за положительного теста на коронавирус. 0

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