Роналду не намерен уходить из «Ювентуса»

Криштиану Роналду
globallookpress.com
Как сообщает AS, португалец всем доволен в Турине и не собирается уходить из клуба раньше срока, обозначенного в контракте.
Ранее появилась информация, что «Юве» хочет следующим летом расстаться с 35-летним форвардом, поскольку клубу тяжело выплачивать ему большую зарплату.
В текущем сезоне Роналду провел пять матчей за «Ювентус», отличившись шестью голами и одной результативной передачей. Португалец пропустил четыре поединка из-за положительного теста на коронавирус. 0