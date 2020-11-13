Роналду не намерен уходить из «Ювентуса»

Нападающийнамерен отработать до конца свой контракт, который истекает в 2022 году.

Как сообщает AS, португалец всем доволен в Турине и не собирается уходить из клуба раньше срока, обозначенного в контракте.

Ранее появилась информация, что «Юве» хочет следующим летом расстаться с 35-летним форвардом, поскольку клубу тяжело выплачивать ему большую зарплату.

В текущем сезоне Роналду провел пять матчей за «Ювентус», отличившись шестью голами и одной результативной передачей. Португалец пропустил четыре поединка из-за положительного теста на коронавирус. 0