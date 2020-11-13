Названа дата выборов президента в «Барселоне»

Руководствона собрании 12 ноября приняло решение провести выборы президента клуба 24 января 2021 года.

Пока дата предварительная, поскольку избранию нового главы «блауграны» может помешать пандемия коронавируса, сообщает Marca.

Напомним, в конце октября с должности президента «Барсы» в отставку подал Жозеп Мария Бартомеу. 40-й президент в истории клуба занимал должность с 2014 года.

На пост президента каталоеского клуба в данный момент претендуют семь кандидатов: Хави Вилахоана, Виктор Фонт, Тони Фрейша, Хорди Фарре, Аугусти Бенедито, Пере Риера и Луис Фернандес Ала. Ожидается, что после объявления официальной даты выборов число претендентов может возрасти. 0