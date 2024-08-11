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    Пегула шагнёт в полуфинал турнира в Торонто?

    Пегула — Стирнс. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч, Торонто, 11 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пегула — Стирнс
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    Джессика Пегула
    Американки Джессика Пегула и Пэйтон Стирнс встретятся в четвертьфинале «тысячника» в Торонто. Матч пройдёт 11 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Стирнс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Пегула

    Американка Джессика Пегула сыграет свой второй матч подряд против соотечественницы. В предыдущей встрече шестая ракетка мира одержала победу в матче против Эшлин Крюгер (6:2, 6:4).

    В матче за выход в четвертьфинал «тысячника» Пегула три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и выиграла семь тай-брейков.

    До этого Пегула обыграла Каролину Плишкову из Чехии (7:5, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Джессика Пегула занимает 6 место в рейтинге WTA.

    Стирнс

    Турнир в Торонто для Пэйтон Стирнс складывается забавным способом. Дело в том, что американка дошла до 1/4 финала досрочно, победив двух соперниц.

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    • Так было в третьем круге канадского розыгрыша, в котором соперница Стирнс Виктория Азеренко не смогла доиграть матч (2:6, 2:4).

    До этого Стирнс проиграла Мэдисон Киз, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 6:3,5:7, 0:3 в пользу Пэйтон.

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    Пэйтон Стирнс в рейтинге WTA занимает 53 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Пегулу в этом матче можно поставить за 1.32, победу Стирнс букмекеры предлагают за 3.42.

    Прогноз: Пегула и Стирнс встречались всего лишь один раз, это было на харде в американском Вавшингтоне в 2023 году. В том матче победу одержала Пегула (6:3,6:4). Предположим, что Джессика добьётся новой победы.

    Рекомендуемая ставка: Победа Пегулы с форой (-4.5) с коэффициентом 1.92.

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    Пегула — Стирнс: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 11.08.2024. Прогнозы на теннис. Пегула шагнёт в полуфинал турнира в Торонто?
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