В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в РПЛ и чемпионате Беларуси. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Крылья Советов» — «Факел»

Чемпионат России. РПЛ

Самарский клуб откровенно проваливает текущий сезон. Клуб проиграл три матча кряду в РПЛ, не набрав ни одного очка. Кроме того, «Крылья Советов» еще и уступили в матче Кубка России.

Фанаты самарской команды верят, что в противостоянии с «Факелом» удастся наконец-то улучшить ситуацию. В противном случае «Крыльям Советов» предстоит тяжелая борьба за выживание.

У «Факела» один из самых маленьких бюджетов среди клубов РПЛ. Но воронежский клуб продолжает конкурировать. В минувшем сезоне даже удалось обойти стыки и сохранить прописку в элитном дивизионе.

Ситуация у «Факела» не особо лучше. Команда еще не побеждала, набрав в трех турах только одно очко. 4 августа «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).

Ставка: Ничья в первом тайме за 2.04.

«Неман» — «Гомель»

Чемпионат Беларуси. Высшая лига

«Неман» находится в лидирующей группе. Сейчас клуб входит в топ-3. «Неман» набрал 33 очка в 15 встречах. У команды 11 побед, 4 поражения и ни одной ничьи.

После вылета из квалификации Лиги конференций «Неман» сосредоточится на внутреннем первенстве. Команда стремится реабилитироваться за 0:5 от «Клужа». Букмекеры уверены, что «Неман» обыграет «Гомель».

«Гомель» идет на седьмой позиции в таблице Высшей лиги. Команда набрала 21 очко в 16 матчах. У «Гомеля» к этому моменту 5 побед, 6 ничьих и 5 поражений.

Прогнозы и ставки на футбол

На чужих полях «Гомель» играет неплохо. В последних десяти выездных матчах команда потерпела только одно поражение. Гостей точно нельзя недооценивать.

Ставка: ТБ 2 голов за 1.49.

«Спартак» — «Ахмат»

Чемпионат России. РПЛ

«Спартак» после провала в Оренбурге воспрял духом и начал побеждать. Заметно, что Деян Станкович все лучше и лучше понимает своих подопечных. С учетом Кубка России красно-белые выиграли три матча подряд с общим счетом 9:1.

Букмекеры считают, что спартаковцы снова победят. Но матч будет сложным. «Ахмат» является неудобным соперником для красно-белых.

«Ахмат» можно считать крепким середняком. Однако команде не хватает стабильности. Хорошие матчи сменяются провалами.

В Москве команда Магомеда Адиева даст бой фавориту. Стоит отметить, что «Ахмат» не имеет поражений в противостоянии со «Спартаком» в четырех матчах подряд.

Однако если коллектив из Грозного разгромно проиграет, то не исключена отставка главного тренера. Второе фиаско после «Локомотива» Адиеву могут не простить. Наставник должен настроить подопечных максимально по-боевому.

Ставка: Победа «Спартака» за 1.41.

Общий коэффициент — 4.28.