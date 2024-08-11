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    «Спартак» снова выиграет, «Крылья Советов» и «Факел» не станут рисковать в первом тайме

    Экспресс дня 11 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    Деян Станкович
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в РПЛ и чемпионате Беларуси. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Крылья Советов» — «Факел»

    Чемпионат России. РПЛ

    Самарский клуб откровенно проваливает текущий сезон. Клуб проиграл три матча кряду в РПЛ, не набрав ни одного очка. Кроме того, «Крылья Советов» еще и уступили в матче Кубка России.

    Фанаты самарской команды верят, что в противостоянии с «Факелом» удастся наконец-то улучшить ситуацию. В противном случае «Крыльям Советов» предстоит тяжелая борьба за выживание.

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  • 06/08/2024

    • У «Факела» один из самых маленьких бюджетов среди клубов РПЛ. Но воронежский клуб продолжает конкурировать. В минувшем сезоне даже удалось обойти стыки и сохранить прописку в элитном дивизионе.

    Ситуация у «Факела» не особо лучше. Команда еще не побеждала, набрав в трех турах только одно очко. 4 августа «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).

    Ставка: Ничья в первом тайме за 2.04.

    «Неман» — «Гомель»

    Чемпионат Беларуси. Высшая лига

    «Неман» находится в лидирующей группе. Сейчас клуб входит в топ-3. «Неман» набрал 33 очка в 15 встречах. У команды 11 побед, 4 поражения и ни одной ничьи.

    После вылета из квалификации Лиги конференций «Неман» сосредоточится на внутреннем первенстве. Команда стремится реабилитироваться за 0:5 от «Клужа». Букмекеры уверены, что «Неман» обыграет «Гомель».

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    «Гомель» идет на седьмой позиции в таблице Высшей лиги. Команда набрала 21 очко в 16 матчах. У «Гомеля» к этому моменту 5 побед, 6 ничьих и 5 поражений.

    Прогнозы и ставки на футбол

    На чужих полях «Гомель» играет неплохо. В последних десяти выездных матчах команда потерпела только одно поражение. Гостей точно нельзя недооценивать.

    Ставка: ТБ 2 голов за 1.49.

    «Спартак» — «Ахмат»

    Чемпионат России. РПЛ

    «Спартак» после провала в Оренбурге воспрял духом и начал побеждать. Заметно, что Деян Станкович все лучше и лучше понимает своих подопечных. С учетом Кубка России красно-белые выиграли три матча подряд с общим счетом 9:1.

    Букмекеры считают, что спартаковцы снова победят. Но матч будет сложным. «Ахмат» является неудобным соперником для красно-белых.

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  • 05/08/2024

    • «Ахмат» можно считать крепким середняком. Однако команде не хватает стабильности. Хорошие матчи сменяются провалами.

    В Москве команда Магомеда Адиева даст бой фавориту. Стоит отметить, что «Ахмат» не имеет поражений в противостоянии со «Спартаком» в четырех матчах подряд.

    Однако если коллектив из Грозного разгромно проиграет, то не исключена отставка главного тренера. Второе фиаско после «Локомотива» Адиеву могут не простить. Наставник должен настроить подопечных максимально по-боевому.

    Ставка: Победа «Спартака» за 1.41.

    Общий коэффициент — 4.28.

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    Экспресс дня 11 августа: прогноз, ставка (4.28), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 11.08.2024. Экспресс. «Спартак» снова выиграет, «Крылья Советов» и «Факел» не станут рисковать в первом тайме
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