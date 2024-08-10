«Оренбург» — «Акрон»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 4-го тура российской Премьер-лиги.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Хотулёв, Перес, Башич, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эшковал, Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Тимошенко.

Матч между этими командами состоится 10-го августа в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следите за ходом поединка по этой ссылке.

«Оренбург» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе после 3-х туров, а «Акрон» — на 11-й позиции (3 балла).