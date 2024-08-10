10 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Акрон». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» стартовал в чемпионате на своем уровне. На данный момент команда расположилась на 7 строчке турнирной таблицы.

При этом «Оренбург» в 3 турах набрал 4 очка. Команда Давида Деограсии забила 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не столь выгодно. В минувшем туре «газовики» уступили ЦСКА (1:5).

До того «Оренбург» в кубковом поединке с минимальным счетом уступил «Химкам». Да и «Ахмат» дома обыграть не удалось (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Оренбург» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив 7 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно не преуспевает. «Оренбург» забивает с огромным напряжением сил.

Матчи против «Акрона» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 4 очных поединках «Оренбург» выиграл 2 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются воспользоваться преимуществом в опыте. Команда Деограсии способна прибавить в созидательном аспекте.

«Акрон»

Турнирное положение: «Акрон» явно обречен бороться за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на 9 месте.

Причем «Акрон» в 3 матчах чемпионата добыл 3 очка. Да и забивает команда, как для новичка РПЛ, достаточно регулярно — 4 мяча.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. Дома она уступила московскому «Динамо» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Рубина» (0:4) в Кубке страны. А вот встреча с «Факелом» завершилась викторией (2:0).

Вообще же, «Акрон» в 5 своих последних матчах выиграл 2 раза. Забила в них команда всего лишь 7 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команде явно не хватает опыта. Да и состав у тольяттинцев не самый квалифицированный.

Плюс ко всему, команде трудновато даются победы. «Акрон» обыграл только проблемный «Факел», да и «Локомотиву» тольяттинцы уступили, хоть и дали ему знатный бой (2:3).

Причем «Акрон» не забивал в двух своих последних поединках. Да и проблемы в организации игры никуда не делись.

Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Тольяттинцы постараются преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

«Оренбург» еще ни разу не проигрывал «Акрону»

Обе команды проиграли в 2 своих последних матчах

«Акрон» не забивал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.91 и 2.04.

Прогноз: Обе команды явно не преуспевают в плане реализации, так что множества голов ждать не стоит.

«Оренбург» смотрится сильнее новичка элиты, но испытывает заметные сложности в созидательном плане.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00