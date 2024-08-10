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    Оренбург — Акрон: прогноз и ставка (коэффициент 2.04) на футбол. 10/08/2024 в 17:30

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Акрон»
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    Давид Деограсия
    10 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Акрон». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Августа 2024 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 17:30 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: «Оренбург» стартовал в чемпионате на своем уровне. На данный момент команда расположилась на 7 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Оренбург» в 3 турах набрал 4 очка. Команда Давида Деограсии забила 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Оренбург — Акрон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не столь выгодно. В минувшем туре «газовики» уступили ЦСКА (1:5).

    До того «Оренбург» в кубковом поединке с минимальным счетом уступил «Химкам». Да и «Ахмат» дома обыграть не удалось (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Оренбург» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив 7 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно не преуспевает. «Оренбург» забивает с огромным напряжением сил.

    Матчи против «Акрона» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 4 очных поединках «Оренбург» выиграл 2 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются воспользоваться преимуществом в опыте. Команда Деограсии способна прибавить в созидательном аспекте.

    «Акрон»

    Турнирное положение: «Акрон» явно обречен бороться за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на 9 месте.

    Причем «Акрон» в 3 матчах чемпионата добыл 3 очка. Да и забивает команда, как для новичка РПЛ, достаточно регулярно — 4 мяча.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. Дома она уступила московскому «Динамо» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Рубина» (0:4) в Кубке страны. А вот встреча с «Факелом» завершилась викторией (2:0).

    Вообще же, «Акрон» в 5 своих последних матчах выиграл 2 раза. Забила в них команда всего лишь 7 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команде явно не хватает опыта. Да и состав у тольяттинцев не самый квалифицированный.

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    Плюс ко всему, команде трудновато даются победы. «Акрон» обыграл только проблемный «Факел», да и «Локомотиву» тольяттинцы уступили, хоть и дали ему знатный бой (2:3).

    Причем «Акрон» не забивал в двух своих последних поединках. Да и проблемы в организации игры никуда не делись.

    Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Тольяттинцы постараются преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Оренбург» еще ни разу не проигрывал «Акрону»

    • Обе команды проиграли в 2 своих последних матчах

    • «Акрон» не забивал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.61.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.91 и 2.04.

    Прогноз: Обе команды явно не преуспевают в плане реализации, так что множества голов ждать не стоит.

    «Оренбург» смотрится сильнее новичка элиты, но испытывает заметные сложности в созидательном плане.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    «Оренбург» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 10.08.2024. Прогнозы на футбол. Голепада ждать не приходится!
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