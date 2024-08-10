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    Тюкавин выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч РПЛ с «Зенитом»

    «Зенит» — «Динамо»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Зенит» и «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч 4-го тура российской Премьер-лиги.

    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»

    «Зенит»: Латышонок, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Кассьерра, Педро.

    «Динамо» М: Лунёв, Лаксальт, Бальбуэна, Майсторович, Даса, Фомин, Чавес, Нгамалё, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

  • «Зенит» — «Динамо». Онлайн
  • Онлайн-трансляция центрального матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо»
  • Сегодня

    • Матч между этими коллективами состоится сегодня, 10-го августа в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 3-х туров «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. «Динамо» с тем же количество баллом располагается на 2-й позиции.

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