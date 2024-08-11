Россиянки Диана Шнайдер и Людмила Самсонова встретятся в четвертьфинале «тысячника» в Торонто. Матч пройдёт 11 августа, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Самсонова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шнайдер

Российская теннисистка Диана Шнайдер в числе четвертьфиналисток рейтингового турнира в Торонто. В третьем круге россиянка добилась крупной победы в матче против второй ракетки мира американки Коко Гауфф (6:4, 6:1).

«Знала, что Гауфф физически готова ко всему, она хорошо бегает, перекрывает вся мячи и все углы на корте. Когда были длинные розыгрыши и я их выигрывала, я думала: "Вау, я только что обыграла Гауфф" — отметили Шнайдер после игры.

Выигрышная серия Шнайдер состоит из трёх матчей, помимо победы над Гауфф, Диана Шнайдер также выиграла у полячки Фреш и британки Дарт.

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 24 место.

Самсонова

Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал WTA Торонто после того, как одержала победу в матче против бельгийки Элизе Мертенс (6:2, 6:4). На корте теннисистки провел 1 час 44 минуты игрового времения.

В этом матче российская теннисистка 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и выиграла 3 тай-брейка.

До этого Самсонова выиграла у японки Моюки Учижима (6:4, 6:2).

Людмила Самсонова в рейтинге WTA занимает 13 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.87, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.94.

Прогноз: Шнайдер и Самсонова встречались всего лишь один раз, это было на грунте в Риме в 2024-м году. В том матче победу одержала Шнайдер (6:1, 6:3). К тому же, Диана может поймать кураж после того, как выбила из турнира вторую ракетку планеты Коко Гауфф.

Рекомендуемая ставка: Победа Шнайдер с форой (-1.5) с коэффициентом 2.06.