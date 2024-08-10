В матче первого тура португальской Примейры «Порту» на своем поле примет «Жил Висенте». Встреча пройдет 10 августа и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Жил Висенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Порту»

Турнирное положение: «Порту» в прошлом сезоне по сути провалился, заняв третью позицию в чемпионате Португалии.

Команда набрала 72 балла в 34-х турах национального первенства и отстала на 18 очков от ставшего чемпионом «Спортинга», а также на восемь — от второй в таблице «Бенфики».

Последние матчи: «Драконы» в своей последней игре, которая пришлась на Суперкубок Португалии, в фееричной борьбе в дополнительное время обыграли «Спортинг» (4:3).

Перед этим клуб также одержал победу — в товарищеской встрече он обыграл «Аль-Наср» (4:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних играх разных статусов и турниров «Порту» только выигрывал.

При этом в 15 последних поединках, которые были официальными и товарищескими, коллектив ни разу не проиграл при 13-ти победах и двух ничьих.

Эванилсон — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии прошлого сезона с 13 голами.

«Жил Висенте»

Турнирное положение: «Жил Висенте» по итогам прошлой кампании португальской лиги занял 12-ю строчку и сохранил прописку в элите.

Команда на 10 очков опередила зону вылета, а также на четыре балла — зону плей-офф за право не понизиться в классе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб разошелся миром с испанским «Депортиво» (0:0) на выезде.

Эта мировая оформила ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые были контрольными, при одном поражении и одном ничьей.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах, которые были официальных и контрольных, «Жил Висенте» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Закономерно, что с такой формой коллектив будет явным аутсайдером поединка, особенно на выезде в игре против гранда местного футбола.

Максим Домингес — лучший бомбардир команды в чемпионате прошлого сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Порту» было забито больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей забивал только «Порту»

в пяти из семи последних матчей «Жил Висенте» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.18. Ничья — в 7.00, победа «Жил Висенте» — в 16.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.50.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей забивали только хозяева. В двух из трех их последних домашних поединков было именно так.

При этом в двух последних матчах гости не забивали.

Ставка: забьет только «Порту» за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и при этом — больше 3,5 голов, ведь так было в шести из семи их последних матчей.

Ставка: «Порту» победит и тотал больше 3,5 голов за 2.55