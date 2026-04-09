Три очка для «Худжанда»?

прогноз на матч чемпионата Таджикистана, ставка за 2.48

10 апреля в 4-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Сардор» и «Худжанд». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сардор — Худжанд с коэффициентом для ставки за 2.48.

«Сардор»

Турнирное положение: «Сардор» стартовал вполне продуктивно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Сардор» всего на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сардор» был бит «Хосилотом» (2:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уверенно расправилась с «Парвозом» (3:0). А вот поединок с «Истиклолом» завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах «Сардор» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Сардор» нынче крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Сардор» лишь в минувшем туре впервые уступил в чемпионате. Да и в своем единственном домашнем матче команда взяла три очка.

«Худжанд»

Турнирное положение: «Худжанд» явно будет бороться за чемпионство. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Худжанд» лишь по разнице мячей отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Худжанд» переиграл «Далерон-Уротеппу» (1:0).

До того команда не сумела одолеть ЦСКА-Памир (0:0). А вот чуть ранее она уверенно разделалась с «Эсхатой» (2:0).

При этом «Худжанд» в 5 своих последних поединках одержал 3 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами без пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Худжанд» имеет сверхнадежные тылы. Команда не пропускает уже 5 матчей подряд.

При этом «Худжанд» не столь результативно атакует. Вот только вне родных стен команда не преуспевает в плане результатов.

Команда максимально мотивирована подняться на первую строчку. Вот и в этой встрече она явно будет агрессивно атаковать.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Худжанд» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.91.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.55 и 1.44.

Прогноз: «Худжанд» бьется за лидерство, к тому же не пропускает уже пять матчей подряд.

Ставка: Победа «Худжанда» за 2.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 2.90

Пять причин, почему ставка зайдет