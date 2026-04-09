10 апреля в 4-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Сардор» и «Худжанд». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сардор — Худжанд с коэффициентом для ставки за 2.48.
«Сардор»
Турнирное положение: «Сардор» стартовал вполне продуктивно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Сардор» всего на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сардор» был бит «Хосилотом» (2:3).
До того команда уверенно расправилась с «Парвозом» (3:0). А вот поединок с «Истиклолом» завершился паритетом (0:0).
В пяти своих последних матчах «Сардор» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Сардор» нынче крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем «Сардор» лишь в минувшем туре впервые уступил в чемпионате. Да и в своем единственном домашнем матче команда взяла три очка.
«Худжанд»
Турнирное положение: «Худжанд» явно будет бороться за чемпионство. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Худжанд» лишь по разнице мячей отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Худжанд» переиграл «Далерон-Уротеппу» (1:0).
До того команда не сумела одолеть ЦСКА-Памир (0:0). А вот чуть ранее она уверенно разделалась с «Эсхатой» (2:0).
При этом «Худжанд» в 5 своих последних поединках одержал 3 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами без пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Худжанд» имеет сверхнадежные тылы. Команда не пропускает уже 5 матчей подряд.
При этом «Худжанд» не столь результативно атакует. Вот только вне родных стен команда не преуспевает в плане результатов.
Команда максимально мотивирована подняться на первую строчку. Вот и в этой встрече она явно будет агрессивно атаковать.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Худжанд» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.91.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.55 и 1.44.
Прогноз: «Худжанд» бьется за лидерство, к тому же не пропускает уже пять матчей подряд.
Ставка: Победа «Худжанда» за 2.48.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 2.90
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Сардор» в среднем пропускает один мяч за матч
- «Худжанд» не пропускает 5 матчей кряду
- «Сардору» не хватает опыта выступлений в элитном дивизионе
- «Худжанд» победил трижды в 4 последних матчах
- «Худжанд» имеет потенциал прибавить в плане реализации