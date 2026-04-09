10 апреля в 4-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют ЦСКА-Памир и «Баркчи». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ЦСКА-Памир — Баркчи с коэффициентом для ставки за 2.36.

ЦСКА-Памир

Турнирное положение: «Армейцы» стартовали скромно.  Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом ЦСКА-Памир всего на 3 очка отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно.  ЦСКА-Памир переиграл «Вахш» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Худжандом» (0:0).  А вот поединок с «Хосилотом» завершился коллизией (0:3).

В пяти своих последних матчах ЦСКА-Памир добыл 2 победы.  В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: ЦСКА-Памир нынче находится на подъеме.  Команда не пропускала 2 матча подряд.

Причем ЦСКА-Памир исторически успешно противостоит «Баркчи».  В последних пяти очных поединках команда победила два раза при одном поражении.

«Баркчи»

Турнирное положение: «Баркчи» пока не преуспевает в плане результатов.  Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Баркчи» на один пункт оторвался от опасной зоны.  При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Баркчи» проиграл «Эсхате» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Равшану» (3:2).  А вот чуть ранее она была бита крепким «Вахшем» (0:2).

При этом «Баркчи» в 5 своих последних поединках одержал одну викторию.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Баркчи» нынче крайне нестабилен.  Команде крайне натужно даются победы.

При этом «Баркчи» довольно неплохо атакует.  А вот пропускает команда в среднем аккурат два раза за матч.

Команда относительно преуспевает вне родных стен.  В двух выездных поединках текущего сезона она разжилась тремя очками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ЦСКА-Памир в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46.  Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.

Прогноз: ЦСКА-Памир явно находится не на своем месте, да и «Баркчи» пропускает довольно часто.

Ставка: Фора ЦСКА-Памира -1.5 за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • ЦСКА-Памир уже 7 с половиной лет не проигрывает «Баркчи»
  • «Баркчи» в среднем пропускает 2 гола за матч
  • Две последних очных встречи этих соперников завершились вничью
  • «Баркчи» на выезде набрал 3 очка в двух матчах
  • ЦСКА-Памир имеет потенциал прибавить в плане реализации