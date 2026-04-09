10 апреля в 4-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют ЦСКА-Памир и «Баркчи». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ЦСКА-Памир — Баркчи с коэффициентом для ставки за 2.36.
ЦСКА-Памир
Турнирное положение: «Армейцы» стартовали скромно. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом ЦСКА-Памир всего на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. ЦСКА-Памир переиграл «Вахш» (1:0).
До того команда подписала мировую с «Худжандом» (0:0). А вот поединок с «Хосилотом» завершился коллизией (0:3).
В пяти своих последних матчах ЦСКА-Памир добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: ЦСКА-Памир нынче находится на подъеме. Команда не пропускала 2 матча подряд.
Причем ЦСКА-Памир исторически успешно противостоит «Баркчи». В последних пяти очных поединках команда победила два раза при одном поражении.
«Баркчи»
Турнирное положение: «Баркчи» пока не преуспевает в плане результатов. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Баркчи» на один пункт оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баркчи» проиграл «Эсхате» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Равшану» (3:2). А вот чуть ранее она была бита крепким «Вахшем» (0:2).
При этом «Баркчи» в 5 своих последних поединках одержал одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Баркчи» нынче крайне нестабилен. Команде крайне натужно даются победы.
При этом «Баркчи» довольно неплохо атакует. А вот пропускает команда в среднем аккурат два раза за матч.
Команда относительно преуспевает вне родных стен. В двух выездных поединках текущего сезона она разжилась тремя очками.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ЦСКА-Памир в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.
Прогноз: ЦСКА-Памир явно находится не на своем месте, да и «Баркчи» пропускает довольно часто.
Ставка: Фора ЦСКА-Памира -1.5 за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- ЦСКА-Памир уже 7 с половиной лет не проигрывает «Баркчи»
- «Баркчи» в среднем пропускает 2 гола за матч
- Две последних очных встречи этих соперников завершились вничью
- «Баркчи» на выезде набрал 3 очка в двух матчах
- ЦСКА-Памир имеет потенциал прибавить в плане реализации