ПСВ
Валвейк
ПСВ
Турнирное положение: ПСВ по итогам прошлого сезона стал чемпионом Нидерландов в 25-й раз в своей истории.
Команда набрала 91 балл в 34-х турах национального первенства и опередил своего ближайшего конкурента в лице «Фейеноорда» на восемь баллов.
ПСВ — Валвейк: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Эйндховенцы в своей последней игре, которая пришлась на Суперкубок Нидерландов, в фееричной борьбе по пенальти проиграли тому же «Фейе» (4:4).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка — контрольных и официальных при двух победах и одной ничьей.
Не сыграют: травмированы — де Йонг, Боскальи, Мауру Жуниор, Обиспо, Дест, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 12-ти последних играх разных статусов и турниров ПСВ проиграл лишь дважды при восьми победах и двух ничьих.
Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, несмотря на драматичное поражение в Суперкубке Нидерландов, поэтому имеют отличные шансы на успех.
Люк де Йонг — лучший бомбардир клуба и нидерландской лиги прошлого сезона с 29-ю голами.
«Валвейк»
Турнирное положение: «Валвейк» по итогам прошлой кампании нидерландской лиги занял 15-ю строчку и сохранил прописку в элите.
Команда на 10 очков опередила зону вылета, а также по дополнительным показателям — зону плей-офф за право не понизиться в классе.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб минимально проиграл соотечественникам из «Алмере Сити» (0:1) на выезде.
Эта неудача стала четвертой в пяти последних поединках, которые были как официальными, так и контрольными, при одной победе.
Не сыграют: травмированы — Воутерс, Такидин, ван де Бюйс, ван дер Венн, Армази, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних семи матчах, которые пришлись на Эредивизию и товарищеские встречи, «Валвейк» проиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.
Закономерно, что с такой формой коллектив будет явным аутсайдером поединка, особенно на выезде в игре против гранда местного футбола.
Давид Мин — лучший бомбардир команды в чемпионате прошлого сезона с 10-ю голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей ПСВ было забито больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей ПСВ не выиграл
- в пяти из шести последних матчей «Валвейка» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.10. Ничья — в 10.50, победа «Валвейка» — в 21.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.50.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали обе команды. В четырех их последних домашних поединках было именно так.
При этом данный сценарий был реализован и в пяти из шести последних матчей «Валвейка».
Ставка: обе команды забьют за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах ПСВ.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40