В матче первого тура нидерландской Эредивизии ПСВ на своем поле примет «Валвейк». Встреча пройдет 10 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Валвейк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСВ

Турнирное положение: ПСВ по итогам прошлого сезона стал чемпионом Нидерландов в 25-й раз в своей истории.

Команда набрала 91 балл в 34-х турах национального первенства и опередил своего ближайшего конкурента в лице «Фейеноорда» на восемь баллов.

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Последние матчи: Эйндховенцы в своей последней игре, которая пришлась на Суперкубок Нидерландов, в фееричной борьбе по пенальти проиграли тому же «Фейе» (4:4).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка — контрольных и официальных при двух победах и одной ничьей.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — де Йонг, Боскальи, Мауру Жуниор, Обиспо, Дест, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних играх разных статусов и турниров ПСВ проиграл лишь дважды при восьми победах и двух ничьих.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, несмотря на драматичное поражение в Суперкубке Нидерландов, поэтому имеют отличные шансы на успех.

Люк де Йонг — лучший бомбардир клуба и нидерландской лиги прошлого сезона с 29-ю голами.

«Валвейк»

Турнирное положение: «Валвейк» по итогам прошлой кампании нидерландской лиги занял 15-ю строчку и сохранил прописку в элите.

Команда на 10 очков опередила зону вылета, а также по дополнительным показателям — зону плей-офф за право не понизиться в классе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб минимально проиграл соотечественникам из «Алмере Сити» (0:1) на выезде.

Эта неудача стала четвертой в пяти последних поединках, которые были как официальными, так и контрольными, при одной победе.

Не сыграют: травмированы — Воутерс, Такидин, ван де Бюйс, ван дер Венн, Армази, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних семи матчах, которые пришлись на Эредивизию и товарищеские встречи, «Валвейк» проиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

Закономерно, что с такой формой коллектив будет явным аутсайдером поединка, особенно на выезде в игре против гранда местного футбола.

Давид Мин — лучший бомбардир команды в чемпионате прошлого сезона с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей ПСВ было забито больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей ПСВ не выиграл

в пяти из шести последних матчей «Валвейка» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.10. Ничья — в 10.50, победа «Валвейка» — в 21.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.50.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали обе команды. В четырех их последних домашних поединках было именно так.

При этом данный сценарий был реализован и в пяти из шести последних матчей «Валвейка».

Ставка: обе команды забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах ПСВ.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40