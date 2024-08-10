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    «Локомотив» всухую обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

    «Локомотив» — «Динамо» Махачкала: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Локомотив» на своем поле одолел махачкалинское «Динамо»(2:0) в матче 4-го тура российской Премьер-лиги.

    Илья Самошников — игрок «Локомотива»
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    Илья Самошников — игрок «Локомотива»

    Первый гол «железнодорожники» забили на 10-й минуте встречи. Защитник «Локомотива» Илья Самошников получил мяч, сместился к границе штрафной и забил гол.

    На 64-й минуте хозяевам удалось удвоить свое преимущество. Игрок обороны «Локомотива» Евгений Морозов выпрыгнул выше всех и забил гол сильным ударом головой — 2:0.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Динамо Мх 2:0
    Голы: 1:0 Илья Самошников (10'), 2:0 Евгений Морозов (64') Локомотив: Илья Лантратов, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Ньямси Жерзино, Максим Ненахов, Илья Самошников, Алексей Батраков, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьёв Динамо Мх: Давид Волк, Сослан Кагермазов, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Ражаб Магомедов, Викторьен Ангбан, Антон Крачковский, Кирилл Зинович, Tabidze J., Cacintura E. Предупреждения: Темиркан Сундуков (53'), Евгений Морозов (89')

    Поле этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. Махачкалинское «Динамо» — на 13-й позиции (2 балла).

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