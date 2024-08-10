10 августа в финале плей-офф Олимпийских игр по футболу сыграют Бразилия (жен) и США (жен). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия (жен) — США (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бразилия (жен)

Турнирное положение: Бразильянки весьма неуверенно прошли групповой этап. В 3 матчах команда набрала 3 очка, заняв 3 место в своем квартете.

При этом Бразилия (жен) имеет не столь результативную атаку. В 5 матчах турнира латиноамериканки настреляли 7 мячей в ворота соперников

Последние матчи: С обороной у команды не все так весело. В 5 поединках турнира пропущено уже 6 мячей.

В 1/4 финала команда минимально одолела француженок. А вот в полуфинале бразильянки переиграли испанок (4:2).

В 5 своих последних поединках Бразилия (жен) выиграла 3 раза. В них испанкам удалось отличиться 9 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма симпатично. Да и вообще, бразильянки раскачались уже по ходу турнира.

При этом Бразилия (жен) традиционно неудачно противостоит американкам. В 7 последних очных поединках бразильянки уступили соперницам.

Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Вот только победить американок ей не удается уже почти 10 лет.

США (жен)

Турнирное положение: Американки уверенно финишировали на 1 месте в своей группе. Команда выиграла все 5 своих матчей в рамках турнира.

Притом, что США (жен) забили 11 мячей в ворота соперниц. А вот оборона на Олимпиаде дала сбой всего лишь 2 раза.

Последние матчи: Американки в своих последних матчах выглядели не столь монолитно. Две последние виктории были добыты с минимальным счетом, причем обе в овертайме.

В 1/4 финала американки одолели японок. А вот в полуфинале команда в дополнительное время переиграла немок.

При этом сборная США (жен) в 2 своих последних поединках не пропускала. Да и вообще, по игре американки выглядят фаворитками.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Американки имеют достаточно крепкий состав. Да и атака команды способна взломать любые оборонительные редуты.

Причем США (жен) в последние годы регулярно побивала бразильянок. Две последние виктории получились с разницей в один мяч.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Американки явно постараются поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

Сборная США (жен) выиграла все 5 своих матчей турнира

Бразилия (жен) в среднем забивает фактически гол за матч

Сборная США (жен) не пропускала в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 4.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.35 и 1.62.

Прогноз: Американки выглядят сильнее соперниц, и наверняка не допустят его недооценки.

Американки уж точно сразу будут активно атаковать, да и оборона бразильянок не столь надежна.

Ставка: Победа США (жен) в 1 тайме за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35