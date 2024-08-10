ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Двукратная олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам защищает титул9 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Захар Петров и Алексей Коровашков8 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Юрий Ковтун«Глушенков хочет стать лучшим бомбардиром». Юрий Ковтун о разгромах в 3-м туре РПЛ и зарплате Черчесова в Казахстане
  • 21:40
    • Шнайдер на тай-брейке дожала Фрех и вышла в третий круг турнира в Торонто
  • 21:36
    • Рублев пробился в третий круг турнира в Монреале
  • 21:33
    • Самсонова вышла в третий круг турнира в Торонто
  • 18:47
    • Пепе объявил о завершении карьеры в 41 год
    Все новости спорта

    Сумеют ли американки совершить блицкриг?

    Бразилия (жен) — США (жен). Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 10 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024
    Прогноз и ставки на Бразилия (жен) — США (жен)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Женская олимпийская сборная США
    10 августа в финале плей-офф Олимпийских игр по футболу сыграют Бразилия (жен) и США (жен). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия (жен) — США (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Париж-2024. Женщины. Финал 10 Августа 2024 года

    Бразилия жен.

  • Париж-2024. Женщины. Финал
    •  Бразилия жен. 18:00 США жен.

    США жен.

  • Париж-2024. Женщины. Финал
    •

    Бразилия (жен)

    Турнирное положение: Бразильянки весьма неуверенно прошли групповой этап. В 3 матчах команда набрала 3 очка, заняв 3 место в своем квартете.

    При этом Бразилия (жен) имеет не столь результативную атаку. В 5 матчах турнира латиноамериканки настреляли 7 мячей в ворота соперников

    Последние матчи: С обороной у команды не все так весело. В 5 поединках турнира пропущено уже 6 мячей.

    В 1/4 финала команда минимально одолела француженок. А вот в полуфинале бразильянки переиграли испанок (4:2).

    В 5 своих последних поединках Бразилия (жен) выиграла 3 раза. В них испанкам удалось отличиться 9 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма симпатично. Да и вообще, бразильянки раскачались уже по ходу турнира.

    При этом Бразилия (жен) традиционно неудачно противостоит американкам. В 7 последних очных поединках бразильянки уступили соперницам.

    Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Вот только победить американок ей не удается уже почти 10 лет.

    США (жен)

    Турнирное положение: Американки уверенно финишировали на 1 месте в своей группе. Команда выиграла все 5 своих матчей в рамках турнира.

    Притом, что США (жен) забили 11 мячей в ворота соперниц. А вот оборона на Олимпиаде дала сбой всего лишь 2 раза.

  • Перепись легенд. Месси, Роналду, Анри и еще 22 лучших футболиста XXI века
  • Рейтинг самых блестящих игроков текущего столетия
  • 02/08/2024

    • Последние матчи: Американки в своих последних матчах выглядели не столь монолитно. Две последние виктории были добыты с минимальным счетом, причем обе в овертайме.

    В 1/4 финала американки одолели японок. А вот в полуфинале команда в дополнительное время переиграла немок.

    При этом сборная США (жен) в 2 своих последних поединках не пропускала. Да и вообще, по игре американки выглядят фаворитками.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Американки имеют достаточно крепкий состав. Да и атака команды способна взломать любые оборонительные редуты.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Причем США (жен) в последние годы регулярно побивала бразильянок. Две последние виктории получились с разницей в один мяч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Американки явно постараются поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Сборная США (жен) выиграла все 5 своих матчей турнира

    • Бразилия (жен) в среднем забивает фактически гол за матч

    • Сборная США (жен) не пропускала в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: США (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 4.06.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.35 и 1.62.

    Прогноз: Американки выглядят сильнее соперниц, и наверняка не допустят его недооценки.

    Американки уж точно сразу будут активно атаковать, да и оборона бразильянок не столь надежна.

    Ставка: Победа США (жен) в 1 тайме за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Испания (жен) — Германия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Куктош
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Олимпик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Пари НН — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Франция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.50
  • Экспресс дня 9 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  2.51
  • Прогноз на матч Галатасарай — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спортинг — Риу Аве
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.37
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бразилия (жен) — США (жен): прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 10.08.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли американки совершить блицкриг?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры