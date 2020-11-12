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    Соболев рассказал, когда планирует уехать в Европу

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что в будущем хотел бы перейти в европейский клуб.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Мне не кажется, что вся эта тема с отъездом в Европу очень сильно перегрета.

    Потому что получается, что ты постоянно в России, варишься здесь. И если в РПЛ звезда условно Соболев, то там — Месси. Есть же разница! Поэтому все и хотят поиграть с этими звездами.

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    • Мне кажется, если ты уедешь в Европу, тебе будет легче вернуться, если не пойдет. А если останешься, получить новый шанс на отъезд в Европу будет сложнее. Мне кажется, что там другой уровень футбола, да и просто классно там.

    У меня нет такой цели, чтобы, скажем, через три года обязательно уехать. Но если когда-то сложится, я попробую», — приводит слова Соболева Sport24. 0

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