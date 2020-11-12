Соболев рассказал, когда планирует уехать в Европу

Нападающий «Спартака»рассказал, что в будущем хотел бы перейти в европейский клуб.

«Мне не кажется, что вся эта тема с отъездом в Европу очень сильно перегрета.

Потому что получается, что ты постоянно в России, варишься здесь. И если в РПЛ звезда условно Соболев, то там — Месси. Есть же разница! Поэтому все и хотят поиграть с этими звездами.

Мне кажется, если ты уедешь в Европу, тебе будет легче вернуться, если не пойдет. А если останешься, получить новый шанс на отъезд в Европу будет сложнее. Мне кажется, что там другой уровень футбола, да и просто классно там.

У меня нет такой цели, чтобы, скажем, через три года обязательно уехать. Но если когда-то сложится, я попробую», — приводит слова Соболева Sport24. 0