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    Сможет ли «Аякс» зацепиться за результат на чужом поле?

    Панатинаикос — Аякс: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.35. 08/08/2024 в 21:00

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    «Аякс»
    8 августа в 1-м матче 1/2 финала квалификации Лиги Европы сыграют «Панатинаикос» и «Аякс». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — «Аякс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Панатинаикос

  • Афины
    •  Панатинаикос 21:00 Аякс

    Аякс

  • Амстердам
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    «Панатинаикос»

    Путь к 1/2 финала: В прошедшем сезоне чемпионата Греции «Панатинаикос» занял 4-е место в таблице и пробился в квалификацию Лиги Европы. Сейчас команда уже дошла до полуфинала отбора.

    У «Панатинаикоса» было достаточно времени подготовиться к квалификации Лиги Европы. Сейчас команда показывает отличные результаты.

    Панатинаикос — Аякс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В четвертьфинале отбора на Лигу Европы «Панатинаикос» обыграл «Ботев» с общим счетом 6:1 (2:1 и 4:0).

    В последних 5-и матчах команда проиграла только 1 раз, а также 4 раза одержала победу. За этот период «Панатинаикос» забил 10 голов при 3-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Панатинаикос» отлично проявил себя в последних матчах, но сейчас команде попался грозный «Аякс», который также является фаворитом в квалификации.

    Последний раз «Панатинаикос» встречался с нидерландским клубом в 2019-м году. В том матче греческий коллектив одержал победу со счетом 2:1 в рамках товарищеского противостояния.

    «Аякс»

    Путь к 1/2 финала: Команда провела не очень удачный сезон 2023/2024, заняв лишь 5-е место в таблице с 56-ю очками в активе. Несмотря на это, «Аякс» пробился в квалификацию Лиги Европы.

    Команда напрямую попала в четвертьфинал отбора ЛЕ, а сейчас будет бороться за выход в финал. В соперниках у «Аякса» — «Панатинаикос», который точно даст бой.

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    • Последние матчи: В 1/4 финала отбора ЛЕ нидерландская команда обыграла «Войводину» с общим счетом 4:1 (1:0 и 3:1). До этого в товарищеских матчах «Аякс» также побеждал.

    У команды продолжается серия побед, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период «Аякс» забил 13 голов и трижды пропустил.

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    Состояние команды: «Аякс» уверенно прошел 1-го соперника в квалификации, а сейчас попытается выйти в финал отбора. Нидерландская команда начинает противостояние с «Панатинаикосом» в гостях.

    Стоит отметить, что в 4-х из 5-и последних матчей «Аякс» обыграл греческую команду, проиграв только 1 раз. Во всех победных матчах нидерландская команда забивала минимум 2 гола за игру.

    Статистика для ставок

    • У «Аякса» продолжается победная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд

    • «Панатинаикос» выиграл последние 4 матча

    • В последних 5-и очных встречах «Аякс» 4 раза победил и однажды проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.55, а победа «Аякса» — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: «Аякс» стабильно забивает несколько голов за игру.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Аякса» 1.5 больше за 2.35.

    Прогноз: Можно предположить, что «Аякс» точно не проиграет в предстоящем матче.

    Ставка: Фора «Аякса» 0 за 2.18.

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    «Панатинаикос» — «Аякс»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Аякс» зацепиться за результат на чужом поле?
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