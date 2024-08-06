Ковтун о Глушенкове: Видно, парень амбициозный, заряженный

Тренероценил игру нападающегона старте нынешнего сезона РПЛ.

«Валерий Карпин стал для Глушенкова дополнительным раздражителем? Наверное. Видно, парень амбициозный, заряженный, всегда масса эмоций от него исходит. Он и прежде был таким, просто менее заметным, а сейчас за него говорит результативность. Вышел на тот уровень, когда эмоции должны служить исключительно в мирных целях.

Вызовут ли теперь в сборную? От Валерия Георгиевича можно ждать самых неожиданных решений. Хотя сплав таких характеров должен всем пойти на пользу.

Откуда в Глушенкове такая раскованность? Может позволить себе и покуражиться рядом с такими партнерами, творить чудеса. Но ясно, что главная его задача забивать мячи. Понятно, хочет стать лучшим бомбардиром Лиги», — сказал Ковтун Livesport.ru.

Полное интервью бывшего футболиста «Динамо» и «Спартака» можно посмотреть по этой ссылке.