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    Ковтун о Глушенкове: Видно, парень амбициозный, заряженный

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    Тренер «Актобе» Юрий Ковтун оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова на старте нынешнего сезона РПЛ.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Валерий Карпин стал для Глушенкова дополнительным раздражителем? Наверное. Видно, парень амбициозный, заряженный, всегда масса эмоций от него исходит. Он и прежде был таким, просто менее заметным, а сейчас за него говорит результативность. Вышел на тот уровень, когда эмоции должны служить исключительно в мирных целях.

    Вызовут ли теперь в сборную? От Валерия Георгиевича можно ждать самых неожиданных решений. Хотя сплав таких характеров должен всем пойти на пользу.

    Откуда в Глушенкове такая раскованность? Может позволить себе и покуражиться рядом с такими партнерами, творить чудеса. Но ясно, что главная его задача забивать мячи. Понятно, хочет стать лучшим бомбардиром Лиги», — сказал Ковтун Livesport.ru.

    Полное интервью бывшего футболиста «Динамо» и «Спартака» можно посмотреть по этой ссылке.

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