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    «Галатасарай» начнет чемпионат с разгромной виктории

    «Галатасарай» — «Хатайспор». Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 9 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Хатайспор»
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    Мауро Икарди
    9 августа в 1-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Хатайспор». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Хатайспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 09 Августа 2024 года

    Галатасарай

  • Стамбул
    •  Галатасарай 21:00 Хатайспор

    Хатайспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Галатасарай» в прошлом сезоне заслуженно стал чемпионом. Стамбульцы на 3 очка опередили земляков из «Фенербахче».

    При этом «Галатасарай» выиграл в 33 матчах из 38. Причем Мауро Икарди наколотил 25 мячей в чемпионате Турции.

    Последние матчи: летом стамбульцы провели 5 контрольных поединков. В них команда добыла 2 победы при 3 поражениях.

    В своем последнем поединке «Галатасарай» разгромно проиграл. В Суперкубке Турции команда по всем статьям уступила «Бешикташу» (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах стамбульцы выиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 14 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Стамбульцы явно намерены повторить успех прошлого сезона. Да и состав команды по именам смотрится весьма уверенно.

    Поединки против «Хатайспора» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Галатасарай» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на классе. Да и фактор Икарди наверняка станет определяющим.

    «Хатайспор»

    Турнирное положение: Эта команда в прошлом сезоне спаслась от вылета из Суперлиги. «Хатайспор» финишировал на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хатайспор» довольно бледно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась всего 45 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: Летом команда не проводила официальных спаррингов. Так что «Хатайспор» выглядит загадкой.

    Вообще же, команда выиграла лишь в 9 матчах прошлого чемпионата из 38. Да и в свои ворота пропущено 52 мяча.

    Вообще, в 5 последних матчах «Хатайспор» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда вряд ли способна дать бой действующему чемпиону. Да и в плане созидания ей нужно срочно прибавлять.

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    При этом «Хатайспор» достойно противостоит местным грандам. В прошедшем чемпионате команде дома удалось нанести поражение «Галатасараю» (2:1).

    А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. Между тем, «Хатайспор» явно намерен оттяпать в Стамбуле хотя бы один зачетный балл.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут с оглядкой на тылы. Вот только оборона уж слишком часто допускает сбои.

    Статистика для ставок

    • «Хатайспор» в среднем забивает гол за матч

    • «Галатасарай» не забивал в 2 своих последних матчах

    • Стамбульцы в прошедшем чемпионате проиграли всего 2 раза, причем одно из этих поражений пришлось на матч с «Хатайспором»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.74, а победа оппонента — в скромные 11.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.78.

    Прогноз: Стамбульцы выглядят на голову сильнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении блестящих атакующих исполнителей.

    Чемпион явно не допустит недооценки соперника, плюс постарается реабилитироваться за громкую коллизию в Суперкубке.

    Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.51.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.07

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