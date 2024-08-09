9 августа в 1-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Хатайспор». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Хатайспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» в прошлом сезоне заслуженно стал чемпионом. Стамбульцы на 3 очка опередили земляков из «Фенербахче».

При этом «Галатасарай» выиграл в 33 матчах из 38. Причем Мауро Икарди наколотил 25 мячей в чемпионате Турции.

Последние матчи: летом стамбульцы провели 5 контрольных поединков. В них команда добыла 2 победы при 3 поражениях.

В своем последнем поединке «Галатасарай» разгромно проиграл. В Суперкубке Турции команда по всем статьям уступила «Бешикташу» (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах стамбульцы выиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 14 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Стамбульцы явно намерены повторить успех прошлого сезона. Да и состав команды по именам смотрится весьма уверенно.

Поединки против «Хатайспора» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Галатасарай» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на классе. Да и фактор Икарди наверняка станет определяющим.

«Хатайспор»

Турнирное положение: Эта команда в прошлом сезоне спаслась от вылета из Суперлиги. «Хатайспор» финишировал на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Хатайспор» довольно бледно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась всего 45 забитыми мячами.

Последние матчи: Летом команда не проводила официальных спаррингов. Так что «Хатайспор» выглядит загадкой.

Вообще же, команда выиграла лишь в 9 матчах прошлого чемпионата из 38. Да и в свои ворота пропущено 52 мяча.

Вообще, в 5 последних матчах «Хатайспор» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда вряд ли способна дать бой действующему чемпиону. Да и в плане созидания ей нужно срочно прибавлять.

При этом «Хатайспор» достойно противостоит местным грандам. В прошедшем чемпионате команде дома удалось нанести поражение «Галатасараю» (2:1).

А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. Между тем, «Хатайспор» явно намерен оттяпать в Стамбуле хотя бы один зачетный балл.

Нет сомнений, что номинальные гости будут с оглядкой на тылы. Вот только оборона уж слишком часто допускает сбои.

Статистика для ставок

«Хатайспор» в среднем забивает гол за матч

«Галатасарай» не забивал в 2 своих последних матчах

Стамбульцы в прошедшем чемпионате проиграли всего 2 раза, причем одно из этих поражений пришлось на матч с «Хатайспором»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.74, а победа оппонента — в скромные 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.78.

Прогноз: Стамбульцы выглядят на голову сильнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении блестящих атакующих исполнителей.

Чемпион явно не допустит недооценки соперника, плюс постарается реабилитироваться за громкую коллизию в Суперкубке.

Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.07