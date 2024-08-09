Галатасарай
Хатайспор
«Галатасарай»
Турнирное положение: «Галатасарай» в прошлом сезоне заслуженно стал чемпионом. Стамбульцы на 3 очка опередили земляков из «Фенербахче».
При этом «Галатасарай» выиграл в 33 матчах из 38. Причем Мауро Икарди наколотил 25 мячей в чемпионате Турции.
Последние матчи: летом стамбульцы провели 5 контрольных поединков. В них команда добыла 2 победы при 3 поражениях.
В своем последнем поединке «Галатасарай» разгромно проиграл. В Суперкубке Турции команда по всем статьям уступила «Бешикташу» (0:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах стамбульцы выиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 14 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Стамбульцы явно намерены повторить успех прошлого сезона. Да и состав команды по именам смотрится весьма уверенно.
Поединки против «Хатайспора» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Галатасарай» выиграл 3 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на классе. Да и фактор Икарди наверняка станет определяющим.
«Хатайспор»
Турнирное положение: Эта команда в прошлом сезоне спаслась от вылета из Суперлиги. «Хатайспор» финишировал на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Хатайспор» довольно бледно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась всего 45 забитыми мячами.
Последние матчи: Летом команда не проводила официальных спаррингов. Так что «Хатайспор» выглядит загадкой.
Вообще же, команда выиграла лишь в 9 матчах прошлого чемпионата из 38. Да и в свои ворота пропущено 52 мяча.
Вообще, в 5 последних матчах «Хатайспор» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда вряд ли способна дать бой действующему чемпиону. Да и в плане созидания ей нужно срочно прибавлять.
При этом «Хатайспор» достойно противостоит местным грандам. В прошедшем чемпионате команде дома удалось нанести поражение «Галатасараю» (2:1).
А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. Между тем, «Хатайспор» явно намерен оттяпать в Стамбуле хотя бы один зачетный балл.
Нет сомнений, что номинальные гости будут с оглядкой на тылы. Вот только оборона уж слишком часто допускает сбои.
Статистика для ставок
- «Хатайспор» в среднем забивает гол за матч
- «Галатасарай» не забивал в 2 своих последних матчах
- Стамбульцы в прошедшем чемпионате проиграли всего 2 раза, причем одно из этих поражений пришлось на матч с «Хатайспором»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.74, а победа оппонента — в скромные 11.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.78.
- 1.85Олимпия — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.98Корвинул — Астана: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.35Панатинаикос — Аякс: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: Стамбульцы выглядят на голову сильнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении блестящих атакующих исполнителей.
Чемпион явно не допустит недооценки соперника, плюс постарается реабилитироваться за громкую коллизию в Суперкубке.
Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.51.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.07