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    Марокко (до 23) завоюет бронзовые медали на ОИ-2024, «Динамо-Минск» порадует фанатов в Лиге Европы

    Экспресс дня 8 августа. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 августа
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    Марокко (до 23)
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи на футбольном турнире ОИ-2024, а также в квалификации Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Египет (до 23) — Марокко (до 23)

    Футбол. Олимпиада

    Египет (до 23) уверенно сыграл в группе. Команда одержала две победы, набрав 6 очков. Даже удалось одолеть сборную Испании.

    В 1/4 финала египтяне нанесли поражение Парагваю. В полуфинале Египет не совладал с хозяевами ОИ-2024. Египтяне уступили Франции со счетом 1:3.

    Прогнозы и ставки на футбол

    У Марокко (до 23) также была непростая группа. Сборная смогла одолеть Аргентину в стартовом туре. Затем было поражение от Украины и разгром Ирака.

    В 1/4 финала марокканцы забили 4 безответных гола в ворота США (до 23). В полуфинале Марокко (до 23) уступил Испании со счетом 1:2.

    Ставка: Победа Марокко (до 23) за 1.80.

    «Кривбасс» — «Виктория»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    «Кривбасс» надеется удачно стартовать в еврокубках. Ранее клуб порадовал болельщиков в УПЛ. В первом туре чемпионата Украины-2024/25 «Кривбасс» одолел «Черноморец» со счетом 1:0.

    Букмекеры не верят в успех украинского клуба. Сезон в УПЛ только-только стартовал. У гостей шансы на успех выше.

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    В чемпионате Чехии сыграны три тура. «Виктория» еще ни разу не проигрывала. У команды две победы и одна ничья. Разница мячей составляет 4-1.

    В августе «Виктория» провела один матч. Клуб в гостях сыграл вничью с «Яблонцем». Поединок закончился со счетом 0:0. Удастся ли «Виктории» порадовать фанатов во встрече с «Кривбассом»?

    Ставка: Обе забьют за 1.67.

    «Динамо-Минск» — «Линкольн Ред Импс»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    Минское «Динамо» стартовало в нынешнем сезоне с квалификации Лиги чемпионов. Команда преодолела только первый раунд.

    Во втором раунде белорусский клуб не справился с «Лудогорцем». В гостях «Динамо» уступило 0:2, а дома победило 1:0, но этого было недостаточно для продолжения борьбы в ЛЧ. Теперь клуб выступает в Лиге Европы.

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    • Коллектив из Гибралтара также начинал борьбу в Лиге чемпионов. «Линкольн Ред Импс» в первом туре квалификации встречался с «Хамрун Спартанс» и пробился дальше.

    Однако во 2-м раунде «Линкольн Ред Импс» не прошел «Карабах». Никакой борьбы не вышло. За 180 минут клуб пропустил 7 голов, не забив ни одного мяча.

    Ставка: Победа «Динамо-Минск» за 1.40.

    Общий коэффициент — 4.20.

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    Экспресс дня 8 августа: прогноз, ставка (4.20), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Экспресс. Марокко (до 23) завоюет бронзовые медали на ОИ-2024, «Динамо-Минск» порадует фанатов в Лиге Европы
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