В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи на футбольном турнире ОИ-2024, а также в квалификации Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Египет (до 23) — Марокко (до 23)

Футбол. Олимпиада

Египет (до 23) уверенно сыграл в группе. Команда одержала две победы, набрав 6 очков. Даже удалось одолеть сборную Испании.

В 1/4 финала египтяне нанесли поражение Парагваю. В полуфинале Египет не совладал с хозяевами ОИ-2024. Египтяне уступили Франции со счетом 1:3.

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У Марокко (до 23) также была непростая группа. Сборная смогла одолеть Аргентину в стартовом туре. Затем было поражение от Украины и разгром Ирака.

В 1/4 финала марокканцы забили 4 безответных гола в ворота США (до 23). В полуфинале Марокко (до 23) уступил Испании со счетом 1:2.

Ставка: Победа Марокко (до 23) за 1.80.

«Кривбасс» — «Виктория»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

«Кривбасс» надеется удачно стартовать в еврокубках. Ранее клуб порадовал болельщиков в УПЛ. В первом туре чемпионата Украины-2024/25 «Кривбасс» одолел «Черноморец» со счетом 1:0.

Букмекеры не верят в успех украинского клуба. Сезон в УПЛ только-только стартовал. У гостей шансы на успех выше.

В чемпионате Чехии сыграны три тура. «Виктория» еще ни разу не проигрывала. У команды две победы и одна ничья. Разница мячей составляет 4-1.

В августе «Виктория» провела один матч. Клуб в гостях сыграл вничью с «Яблонцем». Поединок закончился со счетом 0:0. Удастся ли «Виктории» порадовать фанатов во встрече с «Кривбассом»?

Ставка: Обе забьют за 1.67.

«Динамо-Минск» — «Линкольн Ред Импс»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

Минское «Динамо» стартовало в нынешнем сезоне с квалификации Лиги чемпионов. Команда преодолела только первый раунд.

Во втором раунде белорусский клуб не справился с «Лудогорцем». В гостях «Динамо» уступило 0:2, а дома победило 1:0, но этого было недостаточно для продолжения борьбы в ЛЧ. Теперь клуб выступает в Лиге Европы.

Коллектив из Гибралтара также начинал борьбу в Лиге чемпионов. «Линкольн Ред Импс» в первом туре квалификации встречался с «Хамрун Спартанс» и пробился дальше.

Однако во 2-м раунде «Линкольн Ред Импс» не прошел «Карабах». Никакой борьбы не вышло. За 180 минут клуб пропустил 7 голов, не забив ни одного мяча.

Ставка: Победа «Динамо-Минск» за 1.40.

Общий коэффициент — 4.20.