Динамо Минск
Линкольн
«Динамо» Минск
Турнирная таблица: Сейчас в самом разгаре проходит сезон в белорусском чемпионате, в котором «Динамо» Минск занимает второе место с активом 35 баллов. Минчане уступили первое место «Торпедо-БелАЗ», который в свою очередь набрал 35 очков.
Последние матчи: Минское «Динамо» в этом сезоне еврокубков стартовало с первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперником беларусов выступил «Пюник» из Армении (0:0 — дома и 1:0 — в гостях).
Во втором раунде ЛЧ «Динамо» из Минска уступило лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (1:0 — дома, 0:2 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Квалификация: В Лиге чемпионов «Динамо» одержало две победы, одну встречу завершило
вничью и один поединок проиграло.
«Линкольн»
Турнирная таблица: В чемпионате Гибралтара «Линкольн» завоевал титул лучшей команды страны, набрав 65 очков и опередив на два балла клуб «Сент-Джозефс».
Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Линкольн» одолел в двухматчевом противостоянии мальтийский коллектив «Хамрун» (1:1 — по сумме двух матчей, 5:4 — победа в серии пенальти).
Однако во втором раунде гибралтарцы проиграли дуэль «Карабаху» (0:2 — дома, 0:5 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Квалификация: В Лиге чемпионов «Динамо» одержало две победы, одну встречу завершило вничью и один поединок проиграло.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск в этом сезоне еврокубков одержало 2 победы, 1 встречу завершило вничью и 1 проиграло
- Проигрышная серия «Линкольна» состоит из трех матчей
- «Линкольн» и «Динамо» Минск ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.90, а победа «Линкольн» — в 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.05 соответственно.
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Прогноз: В том что «Динамо» Минск одержит победу, нет сомнений, команда классом выше, чем чемпион Гибралтара.
Ставка: Фора «Динамо» Минск (-1.5) с коэффициентом 2.06.
Прогноз: Или можно сыграть результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.78.