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    «Динамо» не встретит сопротивление?

    «Динамо» Минск — «Линкольн». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Лига Европы, 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Линкольн»
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    В третьем отборочном раунде Лиги Европы 8 августа пройдет матч «Динамо» Минск — «Линкольно». Начало — в 21:45. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Линкольн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 21:45 Линкольн

    Линкольн

  • Лига Европы. Квалификация
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    «Динамо» Минск

    Турнирная таблица: Сейчас в самом разгаре проходит сезон в белорусском чемпионате, в котором «Динамо» Минск занимает второе место с активом 35 баллов. Минчане уступили первое место «Торпедо-БелАЗ», который в свою очередь набрал 35 очков.

    Последние матчи: Минское «Динамо» в этом сезоне еврокубков стартовало с первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперником беларусов выступил «Пюник» из Армении (0:0 — дома и 1:0 — в гостях).

    Во втором раунде ЛЧ «Динамо» из Минска уступило лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (1:0 — дома, 0:2 — в гостях).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Квалификация: В Лиге чемпионов «Динамо» одержало две победы, одну встречу завершило
    вничью и один поединок проиграло.

    «Линкольн»

    Турнирная таблица: В чемпионате Гибралтара «Линкольн» завоевал титул лучшей команды страны, набрав 65 очков и опередив на два балла клуб «Сент-Джозефс».

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    • Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Линкольн» одолел в двухматчевом противостоянии мальтийский коллектив «Хамрун» (1:1 — по сумме двух матчей, 5:4 — победа в серии пенальти).

    Однако во втором раунде гибралтарцы проиграли дуэль «Карабаху» (0:2 — дома, 0:5 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Квалификация: В Лиге чемпионов «Динамо» одержало две победы, одну встречу завершило вничью и один поединок проиграло.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Минск в этом сезоне еврокубков одержало 2 победы, 1 встречу завершило вничью и 1 проиграло

    • Проигрышная серия «Линкольна» состоит из трех матчей

    • «Линкольн» и «Динамо» Минск ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.90, а победа «Линкольн» — в 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: В том что «Динамо» Минск одержит победу, нет сомнений, команда классом выше, чем чемпион Гибралтара.

    Ставка: Фора «Динамо» Минск (-1.5) с коэффициентом 2.06.

    Прогноз: Или можно сыграть результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.78.

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