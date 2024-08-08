В третьем отборочном раунде Лиги Европы 8 августа пройдет матч «Динамо» Минск — «Линкольно». Начало — в 21:45. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Линкольн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирная таблица: Сейчас в самом разгаре проходит сезон в белорусском чемпионате, в котором «Динамо» Минск занимает второе место с активом 35 баллов. Минчане уступили первое место «Торпедо-БелАЗ», который в свою очередь набрал 35 очков.

Последние матчи: Минское «Динамо» в этом сезоне еврокубков стартовало с первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперником беларусов выступил «Пюник» из Армении (0:0 — дома и 1:0 — в гостях).

Во втором раунде ЛЧ «Динамо» из Минска уступило лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (1:0 — дома, 0:2 — в гостях).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Квалификация: В Лиге чемпионов «Динамо» одержало две победы, одну встречу завершило

вничью и один поединок проиграло.

«Линкольн»

Турнирная таблица: В чемпионате Гибралтара «Линкольн» завоевал титул лучшей команды страны, набрав 65 очков и опередив на два балла клуб «Сент-Джозефс».

Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Линкольн» одолел в двухматчевом противостоянии мальтийский коллектив «Хамрун» (1:1 — по сумме двух матчей, 5:4 — победа в серии пенальти).

Однако во втором раунде гибралтарцы проиграли дуэль «Карабаху» (0:2 — дома, 0:5 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Квалификация: В Лиге чемпионов «Динамо» одержало две победы, одну встречу завершило вничью и один поединок проиграло.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск в этом сезоне еврокубков одержало 2 победы, 1 встречу завершило вничью и 1 проиграло

Проигрышная серия «Линкольна» состоит из трех матчей

«Линкольн» и «Динамо» Минск ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.90, а победа «Линкольн» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.05 соответственно.

Прогноз: В том что «Динамо» Минск одержит победу, нет сомнений, команда классом выше, чем чемпион Гибралтара.

Ставка: Фора «Динамо» Минск (-1.5) с коэффициентом 2.06.

Прогноз: Или можно сыграть результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.78.