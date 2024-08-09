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    Ставим на олимпийский триумф «трехцветных»!

    Франция — Испания: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.45. 09.08.2024

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    Прогноз и ставки на Франция — Испания
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    Александр Ляказетт
    9 августа в финале плей-офф Олимпийских игр по футболу сыграют Франция (U23) и Испания (U23). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция — Испания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Финал 09 Августа 2024 года

    Франция U23

  • Париж-2024. Мужчины. Финал
    •  Франция U23 19:00 Испания U23

    Испания U23

  • Париж-2024. Мужчины. Финал
    •

    Франция (U23)

    Турнирное положение: Французы уверенно выиграли свою группу. В 3 матчах «трехцветные» набрали 9 очков.

    При этом Франция (U23) пропустила на турнире всего 1 раз. Зато забила команда уже 11 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: в 1/4 финала французы минимально переиграли аргентинцев. А вот в полуфинале «трехцветные» в дополнительное время расправились с египтянами (3:1).

    Отлично проводит турнир Жан-Филип Матета. Форвард настрелял уже 4 мяча в ворота соперников в 5 матчах.

    В 5 своих последних поединках Франция (U23) добыла 5 викторий. Да и наличие в составе таких мастеров, как Александр Ляказетт очень помогает.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и получить золотые медали Олимпиады — прекрасная мотивация!

    Очевидно, что Франция (U23) сыграет на своих козырях. Правда, единственный очный поединок с испанцами на уровне олимпийских сборных 28 лет назад принес ничейный результат (1:1).

    Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и оппонент не столь монолитен в плане надежности тылов.

    Испания (U23)

    Турнирное положение: Испанцы на групповом этапе выступили не столь ярко. Команда финишировала на 2 месте, пропустив вперед египтян.

    Притом, что сборная Испания (U23) в четвертьфинале учинила разгром японцам. В ворота «самураев» команда отправила 3 безответных мяча.

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    • Последние матчи: испанцы в своих последних матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда прекрасно выглядит в атаке.

    А вот в полуфинале команда переиграла марокканцев. Уступая в счете, испанцы во втором тайме перевернули сценарий в свою польщу (2:1).

    При этом Испания (U23) в 5 своих последних поединках выиграла 4 раза. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Испанцы имеют достаточно крепкий по именам состав. Да и в плане реализации у команды полный ажур.

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    При этом Испания (U23) явно постарается сыграть на своих лучших качествах. Да и по игре команда выглядит достаточно симпатично.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Такие парни, как Абель Руис способны огорчить любого соперника.

    Статистика для ставок

    • Франция (U23) на турнире пропустила всего 1 мяч

    • Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

    • Франция (U23) выиграла все 5 своих матчей на турнире

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Франция (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.40 и 1.60.

    Прогноз: Французы выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

    «Трехцветные» имеют блестящий подбор атакующих исполнителей, которые и решат исход встречи.

    Ставка: Победа Франции (U23) за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.40

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    Франция — Испания: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 09.08.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на олимпийский триумф «трехцветных»!
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