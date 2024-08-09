Франция U23
Испания U23
Франция (U23)
Турнирное положение: Французы уверенно выиграли свою группу. В 3 матчах «трехцветные» набрали 9 очков.
При этом Франция (U23) пропустила на турнире всего 1 раз. Зато забила команда уже 11 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в 1/4 финала французы минимально переиграли аргентинцев. А вот в полуфинале «трехцветные» в дополнительное время расправились с египтянами (3:1).
Отлично проводит турнир Жан-Филип Матета. Форвард настрелял уже 4 мяча в ворота соперников в 5 матчах.
В 5 своих последних поединках Франция (U23) добыла 5 викторий. Да и наличие в составе таких мастеров, как Александр Ляказетт очень помогает.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и получить золотые медали Олимпиады — прекрасная мотивация!
Очевидно, что Франция (U23) сыграет на своих козырях. Правда, единственный очный поединок с испанцами на уровне олимпийских сборных 28 лет назад принес ничейный результат (1:1).
Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и оппонент не столь монолитен в плане надежности тылов.
Испания (U23)
Турнирное положение: Испанцы на групповом этапе выступили не столь ярко. Команда финишировала на 2 месте, пропустив вперед египтян.
Притом, что сборная Испания (U23) в четвертьфинале учинила разгром японцам. В ворота «самураев» команда отправила 3 безответных мяча.
Последние матчи: испанцы в своих последних матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда прекрасно выглядит в атаке.
А вот в полуфинале команда переиграла марокканцев. Уступая в счете, испанцы во втором тайме перевернули сценарий в свою польщу (2:1).
При этом Испания (U23) в 5 своих последних поединках выиграла 4 раза. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Испанцы имеют достаточно крепкий по именам состав. Да и в плане реализации у команды полный ажур.
При этом Испания (U23) явно постарается сыграть на своих лучших качествах. Да и по игре команда выглядит достаточно симпатично.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Такие парни, как Абель Руис способны огорчить любого соперника.
Статистика для ставок
- Франция (U23) на турнире пропустила всего 1 мяч
- Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч
- Франция (U23) выиграла все 5 своих матчей на турнире
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.40 и 1.60.
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Прогноз: Французы выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.
«Трехцветные» имеют блестящий подбор атакующих исполнителей, которые и решат исход встречи.
Ставка: Победа Франции (U23) за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.40