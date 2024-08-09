9 августа в финале плей-офф Олимпийских игр по футболу сыграют Франция (U23) и Испания (U23). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция — Испания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Франция (U23)

Турнирное положение: Французы уверенно выиграли свою группу. В 3 матчах «трехцветные» набрали 9 очков.

При этом Франция (U23) пропустила на турнире всего 1 раз. Зато забила команда уже 11 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в 1/4 финала французы минимально переиграли аргентинцев. А вот в полуфинале «трехцветные» в дополнительное время расправились с египтянами (3:1).

Отлично проводит турнир Жан-Филип Матета. Форвард настрелял уже 4 мяча в ворота соперников в 5 матчах.

В 5 своих последних поединках Франция (U23) добыла 5 викторий. Да и наличие в составе таких мастеров, как Александр Ляказетт очень помогает.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и получить золотые медали Олимпиады — прекрасная мотивация!

Очевидно, что Франция (U23) сыграет на своих козырях. Правда, единственный очный поединок с испанцами на уровне олимпийских сборных 28 лет назад принес ничейный результат (1:1).

Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и оппонент не столь монолитен в плане надежности тылов.

Испания (U23)

Турнирное положение: Испанцы на групповом этапе выступили не столь ярко. Команда финишировала на 2 месте, пропустив вперед египтян.

Притом, что сборная Испания (U23) в четвертьфинале учинила разгром японцам. В ворота «самураев» команда отправила 3 безответных мяча.

Последние матчи: испанцы в своих последних матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда прекрасно выглядит в атаке.

А вот в полуфинале команда переиграла марокканцев. Уступая в счете, испанцы во втором тайме перевернули сценарий в свою польщу (2:1).

При этом Испания (U23) в 5 своих последних поединках выиграла 4 раза. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Испанцы имеют достаточно крепкий по именам состав. Да и в плане реализации у команды полный ажур.

При этом Испания (U23) явно постарается сыграть на своих лучших качествах. Да и по игре команда выглядит достаточно симпатично.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Такие парни, как Абель Руис способны огорчить любого соперника.

Статистика для ставок

Франция (U23) на турнире пропустила всего 1 мяч

Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

Франция (U23) выиграла все 5 своих матчей на турнире

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.40 и 1.60.

Прогноз: Французы выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

«Трехцветные» имеют блестящий подбор атакующих исполнителей, которые и решат исход встречи.

Ставка: Победа Франции (U23) за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40