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    Соболев: Я потехничнее Дзюбы. Взять мой гол «Ахмату» — он так не сможет

    Футбол Сборная России Футбол России Спартак Зенит
    Нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнил себя с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Он по большей части играет в штрафной. Хотя, в принципе, я то же самое делаю. Но если взять мой гол "Ахмату", мне кажется — не в обиду Дзюбе — он так не сможет. Шутка, конечно. Мы отличаемся, это видно. Я просто не могу прямо по пунктам сказать, в чем. Думаю, он более мощный, а я потехничнее.

    Почему ушел от конфликта с Дзюбой? Мое дело — играть в футбол. Мечта любого — играть в сборной. Да и конфликта как такового не было. Спокойно созвонились, решили этот вопрос.

    Друзьями нас, наверное, нельзя назвать. У меня в принципе близких друзей очень мало. Чтобы стать другом, нужно пообщаться побольше», — приводит слова Соболева Sport24.

    В текущем чемпионате России Соболев провел 12 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. На счету Дзюбы семь голов и три ассиста. 0

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