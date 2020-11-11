Соболев: Я потехничнее Дзюбы. Взять мой гол «Ахмату» — он так не сможет

Нападающий «Спартака»сравнил себя с форвардом «Зенита»

«Он по большей части играет в штрафной. Хотя, в принципе, я то же самое делаю. Но если взять мой гол "Ахмату", мне кажется — не в обиду Дзюбе — он так не сможет. Шутка, конечно. Мы отличаемся, это видно. Я просто не могу прямо по пунктам сказать, в чем. Думаю, он более мощный, а я потехничнее.

Почему ушел от конфликта с Дзюбой? Мое дело — играть в футбол. Мечта любого — играть в сборной. Да и конфликта как такового не было. Спокойно созвонились, решили этот вопрос.

Друзьями нас, наверное, нельзя назвать. У меня в принципе близких друзей очень мало. Чтобы стать другом, нужно пообщаться побольше», — приводит слова Соболева Sport24.

В текущем чемпионате России Соболев провел 12 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. На счету Дзюбы семь голов и три ассиста. 0