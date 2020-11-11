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    В «Локомотиве» рассказали, когда Баринов может вернуться на поле

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    Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал, как проходит восстановление полузащитника Дмитрия Баринова после травмы крестообразных связок колена.

    Дмитрий Баринов
    Дмитрий Баринов

    «Отлично идет, по плану. У него интенсивные тренировки — занимается по два раза в день. Игрок прогрессирует, колено не воспалено. Тьфу-тьфу-тьфу, вроде все хорошо. Готовим его к началу февраля. Вероятно, на втором сборе присоединится к команде. Первый у него будет не слабее по нагрузкам. Может, он даже попросится на первый сбор с основой, но ему нужно сначала позаниматься отдельно.

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    • У Баринова от природы отличное здоровье? Да. А еще большая мотивация. Он готов играть и работать через боль и не будет халтурить. Даже приходится немного одергивать. Хочет больше нагрузки, но говорим, что пока рано.

    С мячом он еще не занимается. На этом этапе важно не перегрузить колено. Связка должна прирасти, иначе может быть рецидив. Есть куча упражнений без мяча, чтобы закачать мышцу и повысить выносливость, — бассейн, велосипеды и другое. Работает по 4 часа в день, а иногда и больше», — сказал Карлицкий «Чемпионату». 0

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