В «Локомотиве» рассказали, когда Баринов может вернуться на поле

Врач «Локомотива»рассказал, как проходит восстановление полузащитникапосле травмы крестообразных связок колена.

«Отлично идет, по плану. У него интенсивные тренировки — занимается по два раза в день. Игрок прогрессирует, колено не воспалено. Тьфу-тьфу-тьфу, вроде все хорошо. Готовим его к началу февраля. Вероятно, на втором сборе присоединится к команде. Первый у него будет не слабее по нагрузкам. Может, он даже попросится на первый сбор с основой, но ему нужно сначала позаниматься отдельно.

У Баринова от природы отличное здоровье? Да. А еще большая мотивация. Он готов играть и работать через боль и не будет халтурить. Даже приходится немного одергивать. Хочет больше нагрузки, но говорим, что пока рано.

С мячом он еще не занимается. На этом этапе важно не перегрузить колено. Связка должна прирасти, иначе может быть рецидив. Есть куча упражнений без мяча, чтобы закачать мышцу и повысить выносливость, — бассейн, велосипеды и другое. Работает по 4 часа в день, а иногда и больше», — сказал Карлицкий «Чемпионату». 0