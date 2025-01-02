АЕЛ Лимасол
Турнирное положение: «Львы» сражаются за попадание в первую шестерку. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы чемпионата Кипра.
При этом АЕЛ Лимасол не столь ярко атакует, отличившись 22 забитыми мячами в 15 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 25 раз.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Поединок с «Омонией Арадиппоу» завершился паритетом (2:2).
А вот до того команда не сумела переиграть «Омонию 29 мая» (1:1). При этом поединок с «Кармиотиссой» завершился викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках АЕЛ Лимасол забил 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: АЕЛ Лимасол лишь на 2 зачетных балла отстает от 6 позиции. Да и проблемы с надежностью тылов решить пока никак не удается.
Матчи против «Аполлона» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках АЕЛ Лимасол уступил 4 раза при одной виктории.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются подтянуться к топ-6. Вот только взломать оборону «Аполлона» будет задачей крайне непростой.
«Аполлон»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за попадание в топ-6. Ныне она находится на 6 строчке турнирной таблицы.
Причем «Аполлон» настрелял всего 17 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз в 15 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дома она уверенно переиграла «Анортосис» (2:0).
До того команда по всем статьям уступила АЕКу Ларнака (0:4). А вот поединок с НЕА Саламис завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аполлон» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аполлон» проводит не столь продуктивный отрезок. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.
При этом «Аполлон» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Вот только конкуренты за попадание в шестерку наступают буквально на пятки.
Явно способен поднатореть в плане реализации Диего Доррегарай. Аргентинский форвард настрелял 4 мяча в текущем чемпионате.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Плюс команда традиционно успешно противостоит АЕЛу.
Статистика для ставок
- «Аполлон» до последней виктории уступил 2 раза подряд
- АЕЛ Лимасол в среднем пропускает меньше 2 мячей за матч
- «Аполлон» забивает в среднем чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аполлон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.91 и 1.86.
- 2.15Брентфорд — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.17Анортосис — Пафос: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.10Абердин — Росс Каунти: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Аполлон» явно постарается закрепиться в первой шестерке, и уж точно будет активно атаковать.
АЕЛ Лимасол имеет огромные проблемы с надежностью тылов, да и против «Аполлона» исторически играет неудачно.
Ставка: Победа «Аполлона» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.98