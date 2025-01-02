ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года Джон ДжонсВозвращение Джонса, рекорд Перейры, 7 новых чемпионов — главные итоги UFC в 2024 году Френки де ЙонгВошли в пике. Грилиш, Антони, де Йонг и еще 7 главных неудачников 2024 года
  • 14:38
    • Рашфорд надеется покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе
    Все новости спорта

    Добудет ли «Аполлон» три зачетных балла?

    АЕЛ Лимасол — «Аполлон». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Кипра, 2 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Кипра Прогнозы на Аполлон Лимасол
    Прогноз и ставки на АЕЛ Лимасол — «Аполлон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аполлон»
    2 января в 16-м туре чемпионата Кипра по футболу сыграют АЕЛ Лимасол и «Аполлон». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч АЕЛ Лимасол — «Аполлон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    АЕЛ Лимасол

    Турнирное положение: «Львы» сражаются за попадание в первую шестерку. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы чемпионата Кипра.

    При этом АЕЛ Лимасол не столь ярко атакует, отличившись 22 забитыми мячами в 15 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 25 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Поединок с «Омонией Арадиппоу» завершился паритетом (2:2).

    А вот до того команда не сумела переиграть «Омонию 29 мая» (1:1). При этом поединок с «Кармиотиссой» завершился викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках АЕЛ Лимасол забил 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: АЕЛ Лимасол лишь на 2 зачетных балла отстает от 6 позиции. Да и проблемы с надежностью тылов решить пока никак не удается.

    Матчи против «Аполлона» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках АЕЛ Лимасол уступил 4 раза при одной виктории.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются подтянуться к топ-6. Вот только взломать оборону «Аполлона» будет задачей крайне непростой.

    «Аполлон»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за попадание в топ-6. Ныне она находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Аполлон» настрелял всего 17 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз в 15 поединках.

  • Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года
  • Подводим итоги уходящего 2024-го футбольного года в Европе и мире
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дома она уверенно переиграла «Анортосис» (2:0).

    До того команда по всем статьям уступила АЕКу Ларнака (0:4). А вот поединок с НЕА Саламис завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аполлон» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аполлон» проводит не столь продуктивный отрезок. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Аполлон» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Вот только конкуренты за попадание в шестерку наступают буквально на пятки.

    Явно способен поднатореть в плане реализации Диего Доррегарай. Аргентинский форвард настрелял 4 мяча в текущем чемпионате.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Плюс команда традиционно успешно противостоит АЕЛу.

    Статистика для ставок

    • «Аполлон» до последней виктории уступил 2 раза подряд

    • АЕЛ Лимасол в среднем пропускает меньше 2 мячей за матч

    • «Аполлон» забивает в среднем чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аполлон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.91 и 1.86.

    Прогноз: «Аполлон» явно постарается закрепиться в первой шестерке, и уж точно будет активно атаковать.

    АЕЛ Лимасол имеет огромные проблемы с надежностью тылов, да и против «Аполлона» исторически играет неудачно.

    Ставка: Победа «Аполлона» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.98

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч КПР — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Плимут — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Миллуолл — Оксфорд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бернли — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Портсмут — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лидс — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Халл Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хапоэль Иерусалим — Хапоэль Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Маккаби Нетания — Бейтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    АЕЛ Лимасол — «Аполлон»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Аполлон» три зачетных балла?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры