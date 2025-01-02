2 января в 16-м туре чемпионата Кипра по футболу сыграют АЕЛ Лимасол и «Аполлон». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч АЕЛ Лимасол — «Аполлон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АЕЛ Лимасол

Турнирное положение: «Львы» сражаются за попадание в первую шестерку. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы чемпионата Кипра.

При этом АЕЛ Лимасол не столь ярко атакует, отличившись 22 забитыми мячами в 15 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 25 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Поединок с «Омонией Арадиппоу» завершился паритетом (2:2).

А вот до того команда не сумела переиграть «Омонию 29 мая» (1:1). При этом поединок с «Кармиотиссой» завершился викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках АЕЛ Лимасол забил 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: АЕЛ Лимасол лишь на 2 зачетных балла отстает от 6 позиции. Да и проблемы с надежностью тылов решить пока никак не удается.

Матчи против «Аполлона» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках АЕЛ Лимасол уступил 4 раза при одной виктории.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются подтянуться к топ-6. Вот только взломать оборону «Аполлона» будет задачей крайне непростой.

«Аполлон»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за попадание в топ-6. Ныне она находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аполлон» настрелял всего 17 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз в 15 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дома она уверенно переиграла «Анортосис» (2:0).

До того команда по всем статьям уступила АЕКу Ларнака (0:4). А вот поединок с НЕА Саламис завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аполлон» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аполлон» проводит не столь продуктивный отрезок. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

При этом «Аполлон» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Вот только конкуренты за попадание в шестерку наступают буквально на пятки.

Явно способен поднатореть в плане реализации Диего Доррегарай. Аргентинский форвард настрелял 4 мяча в текущем чемпионате.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Плюс команда традиционно успешно противостоит АЕЛу.

Статистика для ставок

«Аполлон» до последней виктории уступил 2 раза подряд

АЕЛ Лимасол в среднем пропускает меньше 2 мячей за матч

«Аполлон» забивает в среднем чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аполлон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.91 и 1.86.

Прогноз: «Аполлон» явно постарается закрепиться в первой шестерке, и уж точно будет активно атаковать.

АЕЛ Лимасол имеет огромные проблемы с надежностью тылов, да и против «Аполлона» исторически играет неудачно.

Ставка: Победа «Аполлона» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.98