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    Врач «Локомотива» рассказал всю правду о травме Тарасова

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    Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал подробности истории о травме бывшего полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Тарасова.

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов

    «Тарасову сразу сказали, что у него повреждение один в один, как у Хёведеса — будем лечить консервативно. Это было прям перед отпуском. После такой травмы две недели нужен только холод и покой. Дима вместо покоя начал что-то искать. Он пошел к специалисту в Москве, который сделал УЗИ и должен был просто сказать: "у вас вот вот это и это". А он начал рассказывать, что травма серьезная и надо оперировать. Хотя есть и мировая статистика, что при оперативном лечении мышц вероятность рецидива всего на 1-2 процента отличается от безоперационного лечения. И то в сторону нашего варианта!

    Считайте нет разницы, что так, что так. Я объяснял Диме, что ему нужно. Он сначала согласился, потом послушал специалиста УЗИ, который даже не имеет права советовать лечение. Дима сказал, что хочет полететь в Villa Stuart на консервативную реабилитацию. Звонит оттуда и говорит: "Мне и здесь сказали, что надо оперировать".

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    • Тогда я ответил ему, что я против. Дима продолжил говорить, что у него вот-вот закончится контракт и решение принимать ему. Мы несколько дней разговаривали по телефону. Причем по 40-50 минут. Я объяснял, что есть статистика. Более того, сказал ему, что договорюсь с Василием Кикнадзе: "Ты полетишь с нами на сборы в Австрию. Гарантирую, что ты сможешь приезжать на базу каждый день и проходить реабилитацию, пока не вернёшься в общую группу. Даже учитывая завершившийся контракт. Бесплатно, просто за счет хорошего отношения. Мы медштабом даже проговорили, все были готовы специально оставаться после работы.

    Согласился ли Тарасов? Нет. 'Я взрослый мужик и принимаю решение, что буду оперироваться. Беру ответственность на себя. Мне от клуба ничего не надо, сам все оплачу'. Я еще раз сказал, что категорически против, но он: 'Это моя жизнь, я так решил'. Я ему в переписке написал: 'Хорошо'. В том плане, что раз так решил, то что поделать — раз ты несешь всю ответственность и расходы, то хорошо. В том плане, что у меня не получилось тебя переубедить. А на суде уже пошло, что ему никто ни разу не объяснил, что его все бросили, он сам себя спасал, а разговора про реабилитацию будто и не было. Хотя я два дня ему это предлагал и клуб оплачивал бы и перелеты и проживание. Мы были готовы помогать, а на суде звучит вот такое. Самое смешное, что человек сидит и врет ради каких-то 10 тысяч евро. Неприятно", — приводит слова Карлицкого "Чемпионат". 0

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