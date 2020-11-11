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    Врач «Локомотива»: Однажды Фарфан приехал, а у него одна ягодица больше другой в полтора раза

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    Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о проблемах бывшего нападающего «железнодорожников» Джефферсона Фарфана.

    Джефферсон Фарфан
    Джефферсон Фарфан

    «Фарфан пришел почти с девятью лишних кило. Справлялись за счет диеты и специальных тренировок. Тут надо понимать: стандартная диета неприменима к футболисту.

    Некоторые девушки, грубо говоря, переходят на одну воду и радуются, что похудели.

    Игроки же в таком режиме просто не смогут тренироваться. Им нужно грамотно подобранное индивидуальное питание. Это позволит сжечь лишние калории за счет интенсивных тренировок. Нужно находить баланс и при этом у каждого человека он свой.

    С Фарфаном были большие проблемы, когда он возвращался из национальной команды. Мы даже подсчитали! После шести поездок в сборную он в пяти случаях пропускал от недели.

    Он получал какое-то незначительное повреждение. Ему там врачи говорят: все нормально, пройдет, лети в Россию, а здесь он оказывается уже с приличным отеком.

    Один раз был забавный случай. Кажется, как раз в том матче, когда его гол помог выйти на ЧМ-2018. Фарфан тогда упал на ягодицу и сильно ударил правую область. Ему сказали, что все пройдет и можно идти праздновать. Приезжает к нам, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой. Играть он не мог — какое-то время мы его восстанавливали», — приводит слова Карлицкого «Чемпионат». 0

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