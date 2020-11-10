Фердинанд заявил, что «МЮ» не вел никаких переговоров с Почеттино

Бывший защитниквысказался относительно слухов о смене тренера в манкунианском клубе.

«Команде нужно было хорошо выступить и добыть результат в выходные. На игроков и тренеров оказывалось колоссальное давление, но они взяли и сделали свое дело.

Честно говоря, чувствуется, что СМИ не уважают Сульшера. Все обсуждают, что клуб общался с Почеттино. У меня есть очень, очень надежный источник, и он сказал мне, что никаких переговоров не было и что они не поступили бы так с Уле.

Все мы можем рассуждать, как было бы лучше, это часть игры. Но говорить, что с кем-то ведут переговоры, когда это не так, уже перебор», — цитирует Фердинанда Goal. 0