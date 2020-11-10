ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид АлабаТрансферный дайджест. 3-9 ноября
  • 12:30
    • Стала известна дата старта нового сезона НБА
  • 08:35
    • Три клуба Серии А проявляют интерес к хавбеку «Рубина»
  • 07:17
    • Матч ЛЧ «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» находится под угрозой срыва
  • 07:00
    • В АПЛ тренеры снова попросят вернуть пять замен
    Все новости спорта

    Фердинанд заявил, что «МЮ» не вел никаких переговоров с Почеттино

    Футбол Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Трансферы Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался относительно слухов о смене тренера в манкунианском клубе.

    Рио Фердинанд
    Рио Фердинанд

    «Команде нужно было хорошо выступить и добыть результат в выходные. На игроков и тренеров оказывалось колоссальное давление, но они взяли и сделали свое дело.

    Честно говоря, чувствуется, что СМИ не уважают Сульшера. Все обсуждают, что клуб общался с Почеттино. У меня есть очень, очень надежный источник, и он сказал мне, что никаких переговоров не было и что они не поступили бы так с Уле.

    Все мы можем рассуждать, как было бы лучше, это часть игры. Но говорить, что с кем-то ведут переговоры, когда это не так, уже перебор», — цитирует Фердинанда Goal. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем запомнится зрителям очередное столичное дерби?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Прервет ли «Локо» победную серию «Барыса» в Ярославле?
  • «Локомотив» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сколько голов команды забьют в Нижнем Новгороде?
  • «Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.49
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Локомотив — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Торпедо — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры