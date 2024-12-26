26 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулвз» бьются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 18 строчку турнирной таблицы.

При этом «Вулверхэмптон» на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила аж 40 раз в 17 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Вулвз» уверенно переиграли «Лестер» (3:0).

До того команда уступила «Ипсвичу» (1:2). При этом чуть ранее «волки» потерпели поражение от «Вест Хэма» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Вулверхэмптон» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вулвз» до последней виктории проиграли 4 раза кряду. Да и средняя результативность команды не достигает 2 голов за матч.

Матчи против «Манчестер Юнайтед» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Вулверхэмптон» выиграл 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются выбраться из зоны вылета. Да и последняя победа должна стать отправной точкой к улучшению турнирной ситуации.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы нынче ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Манчестер Юнайтед» в 17 матчах настрелял 21 мяч в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла важные очки. Дома она по всем статьям уступила «Борнмуту» (0:3).

До того команда проиграла «Тоттенхэму» (3:4). Зато поединок с «Манчестер Сити» принес вожделенную викторию (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Манкунианцы уже на 6 зачетных баллов отстают от топ-6. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

При этом «Манчестер Юнайтед» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. Да и проиграла команда Рубена Аморима проиграла в 2 своих последних поединках.

Плюс ко всему, манкунианцы в 4 последних очных поединках одолели «Вулверхэмптон». Причем 2 последних победы вышли с разницей в один мяч.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Манкунианцы мотивированы прервать свою серию неудач.

Статистика для ставок

Манкунианцы одолели «Вулверхэмптон» в 4 последних очных встречах

«Вулвз» до последней виктории проиграл 4 раза кряду

«Волки» в среднем пропускают чаще 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Номинальные гости пытаются не отставать от зоны еврокубков, и явно будут максимально активны в атаке.

Манкунианцы явно способны прибавить в плане реализации, да и «вулвз» пропускают чересчур часто.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» во 2 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.75