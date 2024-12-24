ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахУйти или остаться. Всё указывает на то, что «Ливерпулю» ни в коем случае нельзя отпускать Салаха
    Все новости спорта

    Казахстанская федерация футбола сделала заявление на фоне слухов о возможном увольнении Черчесова

    Футбол Сборная Казахстана Футбол России ЧМ-2026
    Федерация футбола Казахстана сделала специальное заявление на фоне слухов о возможном увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности.

    На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола.

  • На краю пропасти. Черчесов терпит фиаско у руля сборной Казахстана
  • Результаты национальной команды Казахстана под началом российского тренера выглядят удручающе
  • 22/11/2024

    • Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации, а также на наших страницах в социальных сетях», — говорится в заявлении казахстанской федерации футбола.

    Сборная Казахстана в шести матчах под руководством Черчесова один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений, при этом ни разу не забив и пропустив 15 мячей.

    Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить одного из аутсайдеров РПЛ в случае увольнения из сборной Казахстана.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» избежит крупного поражения на домашнем льду
  • «Барыс» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Лада» справится с главным аутсайдером Запада
  • «Лада» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Сможет ли «Северсталь» продлить свою победную серию?
  • «Северсталь» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 4.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лада — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Йемен
  • Футбол
  • Завтра в 17:25
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч ОАЭ — Кувейт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Оман — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:25
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры