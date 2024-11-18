Черчесов может возглавить одного из аутсайдеров РПЛ в случае увольнения из сборной Казахстана

Грозненскийзаинтересован в назначениина пост главного тренера.

По информации журналиста Ивана Карпова, «Ахмат» сделает предложение Черчесову в том случае, если он покинет сборную Казахстана до зимней паузы.

Также отмечается, что летом Черчесов отказался от возможности возглавить «Ахмат» ради работы в сборной Казахстана.

Сборная Казахстана в шести матчах под руководством Черчесова один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений, при этом ни разу не забив и пропустив 15 мячей.

«Ахмат» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.

Напомним, Черчесов возглавлял «Ахмат» с 2011 по 2013 год.