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    Черчесов может возглавить одного из аутсайдеров РПЛ в случае увольнения из сборной Казахстана

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    Грозненский «Ахмат» заинтересован в назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    По информации журналиста Ивана Карпова, «Ахмат» сделает предложение Черчесову в том случае, если он покинет сборную Казахстана до зимней паузы.

    Также отмечается, что летом Черчесов отказался от возможности возглавить «Ахмат» ради работы в сборной Казахстана.

    Сборная Казахстана в шести матчах под руководством Черчесова один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений, при этом ни разу не забив и пропустив 15 мячей.

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    • «Ахмат» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.

    Напомним, Черчесов возглавлял «Ахмат» с 2011 по 2013 год.

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