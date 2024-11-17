Черчесов: Сборная Казахстана была бесхозна до меня

Главный тренер сборной Казахстанавысказался о матче против Норвегии (0:5).

«Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса. Мы не играли на синтетике в Астане, где у нас есть преимущество. До моего прихода некому было думать об этом.

Календарь создан так, что у нас практически нет дополнительных дней на подготовку. До этого было время.

В следующем году мы возвращаемся в Астану, хотя нас великолепно принимали в Алматы. Мы упустили какой-то процент преимущества из-за отсутствия синтетики.

По регламенту у нас нет времени на подготовку. Единственное — у нас было два лишних дня на подготовку перед выездной игрой в Австрии.

До меня сборная была бесхозна. Подал соответствующие документы, чтобы у нас было несколько лишних дней.

Многие игроки сегодня получили опыт. Мы дали время таким игрокам, как Касым и Астанов. Надеемся, что это сработает в следующем цикле», — цитирует Sports.kz.

После этих игр Норвегия набрала 13 очков, стала первой в группе и вышла в Лигу А. Австрия (13) — вторая, Словения (8) — третья, а Казахстан Станислава Черчесова набрал лишь один балл и вылетел в Лигу С.