Шевченко
Для Саши прошедший сезон получился неудачным. Можно даже сказать, что он чудом остался в топ-100.
В октябре Шевченко дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Шанхае и до четвертьфинала на турнире в Алматы.
Но перед этим у него был неприлично затяжной спад. Сначала никто не мог понять, что вообще происходит, однако в какой-то момент все стало ясно.
Оказывается, причиной ужасных результатов были проблемы в личной жизни. В начале ноября стало известно о разводе Шевченко с российской теннисисткой Анастасией Потаповой. В браке они были меньше года.
Остается только надеяться, что Саша справился с этой ситуацией и в следующем году его никто и ничего не будет отвлекать от тенниса.
Каррено-Буста
Пабло в этом году наконец-то вернулся но корт после сложной травмы локтя, из-за которой ему пришлось пропустить почти полтора года.
Возвращение получилось непростым. Более того, есть подозрение, что испанцу по-прежнему мешают последствия травмы.
Хотя в августе Каррено-Буста внезапно удивил сразу на двух турнирах. Сначала он прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати, а потом остановился в шаге от финала в Уинстон-Сейлеме.
Однако сразу после этого снова начались проблемы. После Уинстон-Сейлема бывшая десятая ракетка мира выиграл лишь один матч.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.12, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: как раз в Уинстон-Сейлеме Пабло разгромил Сашу со счетом 6:2, 6:2. Скорее всего, сценарий предстоящего матча больше понравится зрителям. Вполне вероятно, что на этот раз им понадобится дополнительный сет.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.