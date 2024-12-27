Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Каррено-Буста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шевченко

Для Саши прошедший сезон получился неудачным. Можно даже сказать, что он чудом остался в топ-100.

В октябре Шевченко дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Шанхае и до четвертьфинала на турнире в Алматы.

Но перед этим у него был неприлично затяжной спад. Сначала никто не мог понять, что вообще происходит, однако в какой-то момент все стало ясно.

Оказывается, причиной ужасных результатов были проблемы в личной жизни. В начале ноября стало известно о разводе Шевченко с российской теннисисткой Анастасией Потаповой. В браке они были меньше года.

Прогнозы на теннис

Остается только надеяться, что Саша справился с этой ситуацией и в следующем году его никто и ничего не будет отвлекать от тенниса.

Каррено-Буста

Пабло в этом году наконец-то вернулся но корт после сложной травмы локтя, из-за которой ему пришлось пропустить почти полтора года.

Возвращение получилось непростым. Более того, есть подозрение, что испанцу по-прежнему мешают последствия травмы.

Хотя в августе Каррено-Буста внезапно удивил сразу на двух турнирах. Сначала он прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати, а потом остановился в шаге от финала в Уинстон-Сейлеме.

Однако сразу после этого снова начались проблемы. После Уинстон-Сейлема бывшая десятая ракетка мира выиграл лишь один матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.12, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: как раз в Уинстон-Сейлеме Пабло разгромил Сашу со счетом 6:2, 6:2. Скорее всего, сценарий предстоящего матча больше понравится зрителям. Вполне вероятно, что на этот раз им понадобится дополнительный сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.