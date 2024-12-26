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    Дерби «Автомобилиста» и «Трактора» получится результативным?

    «Автомобилист» — «Трактор». Ставка (к. 2.04) и прогноз на хоккей, КХЛ, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Трактор»
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    «Автомобилист» в дерби с «Трактором»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене Уралец» 26 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Декабря 2024 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
    •

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Автомобилист» сместился на 5-ю строчку. С 44 очками по итогам 36 матчей, екатеринбуржцы отстали от 4-й «Магнитки» на 2 турнирных пункта.

    Последние матчи: На протяжении последних недель «Автомобилист» провел крайне слабый отрезок, потерпев поражения от «Трактора» (дважды — 3:5; 1:3), «Спартака» — 4:5 Б, «Авангарда» — 2:4 и «Металлурга» Мг — 2:4.

    Автомобилист — Трактор: коэффициенты букмекеров

    После череды провалов в турнирно значимых матчах команда Николая Заварухина весьма неожиданно разобралась с «Локомотивом» — 3:1. В последней игре екатеринбуржцы уступили «Северстали» — 2:3.

    Не сыграют: Ник Эберт.

    Состояние команды: «Автомобилист» предпринял неудачную попытку выйти из затяжного кризиса после серии поражений: екатеринбуржцы все еще ищут былую стабильность.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Некогда дисциплинированный «Автомобилист» продолжает демонстрировать уязвимость в защите, которая затормаживает процесс достижения поставленных целей.

    Важным моментом для команды Николая Заварухина остается работа над реализацией, которая нередко подводит «Авто» в ключевых эпизодах. Тем не менее текущие неудачи едва ли приведут к каким-либо катастрофическим последствиям.

    «Трактор»

    Турнирное положение: Челябинская команда провела 38 матчей, в которых заработала 52 очка и закрепилась на 1-й строчке в таблице Востока. В настоящий момент уральцы опережают «Салават Юлаев» — главного конкурента — на 2 балла.

    Последние матчи: Незадолго до паузы в КХЛ «Трактор» провел очередную встречу с «Автомобилистом», над которыми взял верх у себя дома — 3:1. Еще в одной игре перед перерывом челябинцы уступили «Северстали» — 1:2.

    После небольшой передышки команду Бенуа Гру ждала еще одна неудача: на гостевом катке «Трактор» уступил «Динамо» Минск — 3:1. Тем не менее в последних матчах ситуация сложилась иначе: дважды кряду лидер конференции обыграл «Барыс» — 3:2; 5:3.

    Не сыграют: В составе «Трактора» нет травм или дисквалификаций.

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    • Состояние команды: «Трактор» удерживает позицию лидера Восточной конференции, но демонстрирует нестабильную игру. На данном этапе регулярки челябинцам сложно сохранять высокий темп.

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    Проблемы с результативностью у «Трактора» появились относительно недавно, а отсутствие значительных изменений в качестве игры говорит о необходимости поиска новых решений.

    Вместе с тем команде Бенуа Гру важно сосредоточиться на реализации моментов и укреплении обороны. Только так «Трактору» удастся вернуть прежнюю форму и сберечь за собой 1-ю строчку.

    Статистика для ставок

    • «Автомобилист» потерпел 4 поражения в 5 последних матчах на своей территории

    • В 3-х последних матчах в Екатеринбурге был пробит тотал больше 5.5

    • Минимум 3 шайбы забрасывал «Автомобилист» в 3-х последних очных матчах на «Арене Уралец»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 4.05, а победа «Трактора» — в 2.40.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

    Прогноз: В нынешнем сезоне соперники выдавали разные по содержанию и событийности матчи, включая весьма верховые игры. Ввиду того что очки в предстоящей встрече нужны обеим командам, результативный тренд вполне может продолжиться.

    Ставка: Тотал больше 5 за 2.04.

    Прогноз: Месяцами ранее «Трактор» был бы бесспорным фаворитом регионального соперничества, но в нынешних кондициях «Авто» вполне может преуспеть на своей арене.

    Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 2.00.

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    «Автомобилист» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на хоккей. Дерби «Автомобилиста» и «Трактора» получится результативным?
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