Челси
Фулхэм
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» бьются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 строчку турнирной таблицы.
При этом «Челси» на 4 очка отстает от лидера «Ливерпуля». А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз в 17 матчах.
Челси — Фулхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Аристократы» расписали мировую с «Эвертоном» (0:0).
До того команда разгромила «Шемрок Роверс» (5:1). При этом чуть ранее «аристократы» нанесли поражение «Брентфорду» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Челси» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аристократы» лишь на 2 пункта опережают идущий следом «Арсенал». Да и средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.
Матчи против «Фулхэма» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Челси» выиграл 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются не отставать от «Ливерпуля». Да и не проигрывает команда с конца октября.
«Фулхэм»
Турнирное положение: «Дачники» нынче ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.
Причем «Фулхэм» в 17 матчах настрелял 24 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла важные очки. Дома она не смогла одолеть слабенький «Саутгемптон» (0:0).
До того команда не дала себя обыграть «Ливерпулю» (2:2). Плюс поединок с «Арсеналом» также принес один зачетный балл (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фулхэм» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дачники» лишь на 3 очка отстают от топ-6. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.
При этом «Фулхэм» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. Зато не проигрывают лондонцы уже месяц.
Плюс ко всему, «дачники» в 3 последних очных поединках уступили «Челси». А вот не забивают землякам «коттеджеры» уже 4 матча кряду.
Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. «Дачники» мотивированы максимально приблизиться к зоне еврокубков.
Статистика для ставок
- «Дачники» проиграли «Челси» в 3 последних очных встречах
- «Аристократы» не проигрывают уже почти 2 месяца
- «Фулхэм» не может поразить ворота «Челси» 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
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Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за чемпионский титул, и явно будут максимально активны в атаке.
«Дачники» не особенно стабильны, да и «аристократы» явно не планируют терять очки.
Ставка: Фора «Челси» -1.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.63