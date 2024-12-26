26 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Фулхэм». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» бьются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 строчку турнирной таблицы.

При этом «Челси» на 4 очка отстает от лидера «Ливерпуля». А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз в 17 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Аристократы» расписали мировую с «Эвертоном» (0:0).

До того команда разгромила «Шемрок Роверс» (5:1). При этом чуть ранее «аристократы» нанесли поражение «Брентфорду» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Челси» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Аристократы» лишь на 2 пункта опережают идущий следом «Арсенал». Да и средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

Матчи против «Фулхэма» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Челси» выиграл 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются не отставать от «Ливерпуля». Да и не проигрывает команда с конца октября.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» нынче ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Фулхэм» в 17 матчах настрелял 24 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла важные очки. Дома она не смогла одолеть слабенький «Саутгемптон» (0:0).

До того команда не дала себя обыграть «Ливерпулю» (2:2). Плюс поединок с «Арсеналом» также принес один зачетный балл (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фулхэм» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дачники» лишь на 3 очка отстают от топ-6. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

При этом «Фулхэм» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. Зато не проигрывают лондонцы уже месяц.

Плюс ко всему, «дачники» в 3 последних очных поединках уступили «Челси». А вот не забивают землякам «коттеджеры» уже 4 матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. «Дачники» мотивированы максимально приблизиться к зоне еврокубков.

Статистика для ставок

«Дачники» проиграли «Челси» в 3 последних очных встречах

«Аристократы» не проигрывают уже почти 2 месяца

«Фулхэм» не может поразить ворота «Челси» 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за чемпионский титул, и явно будут максимально активны в атаке.

«Дачники» не особенно стабильны, да и «аристократы» явно не планируют терять очки.

Ставка: Фора «Челси» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.63