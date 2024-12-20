Сен-Дени, Петрино и еще 4 проспекта UFC, провалившихся в минувшие 12 месяцев

Переоцененные середняки и не более. Ряд бойцов UFC вроде Бенуа Сен-Дени и Витора Петрино подавали большие надежды. Однако несколько провалов дали понять, что все они переоценены, а в промоушене явно поторопились с их продвижением

1. Джонатан Мартинез

В 2024 год Джонатан Мартинез вошел на серии из шести выигранных поединков кряду, за что и получил место в топ-15 легчайшего веса UFC. Американец даже победил неуступчивого Саида Нурмагомедова и звездного ветерана Каба Свонсона.

В руководстве обратили внимание на бойца и решили дать ему в соперники Жозе Альдо — бывшего доминирующего чемпиона в полулегком весе, объявившего о возвращении в ММА в этом году. Встреча состоялась на турнире в Бразилии в мае.

Маркус Макги и Джонатан Мартинез globallookpress.com

И все 5 раундов именитый Жозе разбирал на части своего более молодого визави. Альдо одержал победу единогласным решением, вернувшись в топ-10. Мартинеза чуть позднее, в ноябре, свели в клетке с крепким середняком Маркусом Макги.

И вновь все пошло не по сценарию Джонатана. Макги методично разбивал оппонента все 15 минут. А Мартинез так и не смог подобрать к нему ключи. В итоге 2 поражения за отрезок в 7 месяцев и вылет из топ-15 легчайшего веса.

Более того, Мартинез стал трамплином к попаданию в рейтинг двух возрастных соперников. Альдо уже 38 и в его успех мало, кто верил. Макги просто выглядел середняком, внезапно ворвавшимся в титульную гонку.

2. Витор Петрино

Дастин Джейкоби против Витора Петрино globallookpress.com

Бразилец дебютировал в UFC в марте прошлого года и за это время набил серию из четырех выигрышей кряду в полутяжелом весе. Да и 2024-й непобежденный Петрино начал неплохо.

В феврале он одолел единогласным решением судей Тайсона Педро, у которого была такая же статистика в преддверии их встречи. Спустя 3 месяца, Витор на домашнем турнире в Бразилии вышел на бой с Энтони Смитом.

Американец испытывал проблемы и поголовно проигрывал всем, кто моложе. Бой с Петрино начался не самым лучшим образом. Витор уверенно разбивал старину Энтони в стойке, но внезапно пошел за тейкдауном, что стало большой ошибкой.

Смит прихватил шею оппонента и сенсационно задушил его, нанеся первое поражение. На прошедшем турнире в Тампе 15 декабря Петрино достался очередной 36-летний ветеран Дастин Джейкоби.

Американец почти все 15 минут уступал молодому проспекту в одностороннем порядке, но внезапно отправил Витора в глухой нокаут в конце третьего раунда. Два поражения кряду показали реальные возможности Петрино. И на уровне около топ-15 он неконкурентоспособен.

3. Робелис Деспанье

Robelis Despaigne — NEW UFC Heavyweight NIGHTMARE | MMA CAREER HIGHLIGHTS

Приход бронзового призера ОИ по тхэквондо в UFC привлек немало внимания. Громадный кубинец в преддверии подписания контракта с лучшей лигой мира одержал 5 побед в пяти первых боях в ММА.

Робелис, еще не проведя ни одного боя, сходу стал рекордсменом UFC — обладатель самого длинного размах рук в 221 см, больше чем у Джона Джонса (215 см). Первый бой Деспанье получился ярким.

В марте он нокаутировал американского тяжеловеса Джоша Парисяна за 18 секунд. Соперник стоял на грани вылета, но для дебюта в самый раз. Уже через 2 месяца кубинец получил более серьезного противника в лице Вальдо Кортес-Акосты.

И тогда все 3 раунда «Сальса-бой» избивал Робелиса в партере, чья защита в борьбе оказалась нулевой. Разгром по очкам и пища для размышлений… Однако Деспанье не сделал никаких выводов и подобная учесть ждала его и в ноябре.

Стоящий на грани вылета Остин Лейн точно также, как и Кортес-Акоста, борол кубинца все 3 раунда и забрал бой очкам. После второго поражения кряду Деспанье был уволен из UFC — пошуметь в лучшей лиге мира не вышло.

4. Стив Эрцег

Александре Пантожа против Стива Эрцега globallookpress.com

В середине прошлого года в дебютном бою Эрцег сразу же попал в топ-15 наилегчайшего веса, выиграв по очкам у Давида Дворжака. Еще 2 победы подарили австралийцу девятую строчку в рейтинге и титульник с Пантожей в мае.

Чемпиону пришлось приложить максимум усилий, чтобы добыть победу. Однако разница в классе и опыте сыграла на руку Пантоже, который за счет борьбы забрал поединок единогласным решением.

Стив проиграл, но достойно, так что далее вновь получил громкий бой. В августе на UFC 305 в Австралии он встретился с Кайем Кара-Франсом. И на этот раз Эрцег не продемонстрировал и половины своих возможностей.

Точная двойка в конце первого раунда от Кара-Франса поставила крест на чемпионских амбициях Эрцега. Теперь все придется начинать заново.

5. Луана Пинейро

Луана Пинейро globallookpress.com

В женском минимальном весе не так уж и много звезд, поэтому промоушен всегда в поиске талантливых девушек. В 2024 году UFC сделал ставку на Луану Пинейро, выигравшую 3 раза за 4 первых боя в лиге.

Будучи десятым номером рейтинга, Пинейро свели в клетке с 39-летней Анджеллой Хилл. Возрастная американка выглядела для Луаны легкой мишенью. Однако во втором раунде Пинейро попалась на сабмишн и проиграла.

А в сентябре состоялся поединок с другим проспектом в лице Джиллиан Робертсон. Канадка не оставила Пинейро ни единого шанса. Все 3 раунда Джиллиан протирала Луаной канвас, одержав закономерную победу по очкам.

Пинейро откатилась на 14-ю позицию в рейтинге женского минимального веса. А ее неудачная серия с учетом выступлений на турнирах по грэпплингу составляет 4 поединка кряду.

6. Бенуа Сен-Дени

Дастин Порье vs Бенуа Сент-Дени | Полный бой

Предыдущий год стал для Сен-Дени прорывным. Он оформил 3 ярких победы и ворвался в топ-15 в легком весе. В преддверии турнира UFC 299 «Бог войны» шел на серии из пяти досрочных выигрышей кряду.

Причем все финиши Бенуа оформил в 1-2 раундах. В UFC настолько поверили в молодого француза, что в марте свели его в претендентском поединке с Дастином Порье. Весь первый раунд Сен-Дени доминировал над «Бриллиантом» в партере.

Однако после перерыва француз быстро устал и был нокаутирован Дастином. По первому раунду можно сказать, что потенциал довольно большой, но явно не хватает опыта. Так решили и в UFC.

Чтобы поскорее вернуть Сен-Дени в титульную гонку, на домашнем турнире в Париже в сентябре его свели с Ренато Мойкано, мастеровитым джитсером, никогда не хватавшим звезд с неба. Бразилец удивил всех уже в первом раунде.

Это было даже не избиение, а настоящее уничтожение в партере. Удивительно, что с многочисленными гематомами на лице второй отрезок забрал именно Бенуа.

Но по его окончании медицинская бригада остановила бой, присудив Мойкано победу техническим нокаутом. Таким образом, Сен-Дени проиграл 2 раза за год и очевидно, UFC поторопился с его продвижением к вершине.