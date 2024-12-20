ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сен-Дени, Петрино и еще 4 проспекта UFC, провалившихся в минувшие 12 месяцев

    Руководство UFC возлагало большие надежды на этих бойцов, но все они провалились в 2024 году

    Бои ММА UFC Дастин Порье Бенуа Сен-Дени Джон Джонс Ренато Мойкано Алешандре Пантожа Кай Кара-Франс
    Вся лентаСамое главное
    Беньямином Шешко интересуются «ПСЖ» и «Тоттенхэм»Время усилиться. За кем будут охотиться европейские топ-клубы этой зимой? Бенуа Сен-ДениСен-Дени, Петрино и еще 4 проспекта UFC, провалившихся в минувшие 12 месяцев Эндрик«Реал» стал ловушкой для Эндрика: карьеру талантливого бразильца спасет только переход в другой клуб
    Все новости спорта
    Бенуа Сен-Дени
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бенуа Сен-Дени
    Переоцененные середняки и не более. Ряд бойцов UFC вроде Бенуа Сен-Дени и Витора Петрино подавали большие надежды. Однако несколько провалов дали понять, что все они переоценены, а в промоушене явно поторопились с их продвижением

    1. Джонатан Мартинез

    В 2024 год Джонатан Мартинез вошел на серии из шести выигранных поединков кряду, за что и получил место в топ-15 легчайшего веса UFC. Американец даже победил неуступчивого Саида Нурмагомедова и звездного ветерана Каба Свонсона.

    В руководстве обратили внимание на бойца и решили дать ему в соперники Жозе Альдо — бывшего доминирующего чемпиона в полулегком весе, объявившего о возвращении в ММА в этом году. Встреча состоялась на турнире в Бразилии в мае.

    Маркус Макги и Джонатан Мартинез
    globallookpress.com

    И все 5 раундов именитый Жозе разбирал на части своего более молодого визави. Альдо одержал победу единогласным решением, вернувшись в топ-10. Мартинеза чуть позднее, в ноябре, свели в клетке с крепким середняком Маркусом Макги.

    И вновь все пошло не по сценарию Джонатана. Макги методично разбивал оппонента все 15 минут. А Мартинез так и не смог подобрать к нему ключи. В итоге 2 поражения за отрезок в 7 месяцев и вылет из топ-15 легчайшего веса.

    Более того, Мартинез стал трамплином к попаданию в рейтинг двух возрастных соперников. Альдо уже 38 и в его успех мало, кто верил. Макги просто выглядел середняком, внезапно ворвавшимся в титульную гонку.

    2. Витор Петрино

    Дастин Джейкоби против Витора Петрино
    globallookpress.com

    Бразилец дебютировал в UFC в марте прошлого года и за это время набил серию из четырех выигрышей кряду в полутяжелом весе. Да и 2024-й непобежденный Петрино начал неплохо.

    В феврале он одолел единогласным решением судей Тайсона Педро, у которого была такая же статистика в преддверии их встречи. Спустя 3 месяца, Витор на домашнем турнире в Бразилии вышел на бой с Энтони Смитом.

    Американец испытывал проблемы и поголовно проигрывал всем, кто моложе. Бой с Петрино начался не самым лучшим образом. Витор уверенно разбивал старину Энтони в стойке, но внезапно пошел за тейкдауном, что стало большой ошибкой.

  • Реванш Усика и Фьюри, интригующая битва Богачука с Дэвисом. Анонс карда в Эр-Рияде
  • Усик-Фьюри 2, новый соперник для Богачука — о самом интересном в заключительном боксерском турнире 2024-го
  • 18/12/2024

    • Смит прихватил шею оппонента и сенсационно задушил его, нанеся первое поражение. На прошедшем турнире в Тампе 15 декабря Петрино достался очередной 36-летний ветеран Дастин Джейкоби.

    Американец почти все 15 минут уступал молодому проспекту в одностороннем порядке, но внезапно отправил Витора в глухой нокаут в конце третьего раунда. Два поражения кряду показали реальные возможности Петрино. И на уровне около топ-15 он неконкурентоспособен.

    3. Робелис Деспанье

    Robelis Despaigne — NEW UFC Heavyweight NIGHTMARE | MMA CAREER HIGHLIGHTS

    Приход бронзового призера ОИ по тхэквондо в UFC привлек немало внимания. Громадный кубинец в преддверии подписания контракта с лучшей лигой мира одержал 5 побед в пяти первых боях в ММА.

    Робелис, еще не проведя ни одного боя, сходу стал рекордсменом UFC — обладатель самого длинного размах рук в 221 см, больше чем у Джона Джонса (215 см). Первый бой Деспанье получился ярким.

    В марте он нокаутировал американского тяжеловеса Джоша Парисяна за 18 секунд. Соперник стоял на грани вылета, но для дебюта в самый раз. Уже через 2 месяца кубинец получил более серьезного противника в лице Вальдо Кортес-Акосты.

    И тогда все 3 раунда «Сальса-бой» избивал Робелиса в партере, чья защита в борьбе оказалась нулевой. Разгром по очкам и пища для размышлений… Однако Деспанье не сделал никаких выводов и подобная учесть ждала его и в ноябре.

    Стоящий на грани вылета Остин Лейн точно также, как и Кортес-Акоста, борол кубинца все 3 раунда и забрал бой очкам. После второго поражения кряду Деспанье был уволен из UFC — пошуметь в лучшей лиге мира не вышло.

    4. Стив Эрцег

    Александре Пантожа против Стива Эрцега
    globallookpress.com

    В середине прошлого года в дебютном бою Эрцег сразу же попал в топ-15 наилегчайшего веса, выиграв по очкам у Давида Дворжака. Еще 2 победы подарили австралийцу девятую строчку в рейтинге и титульник с Пантожей в мае.

    Чемпиону пришлось приложить максимум усилий, чтобы добыть победу. Однако разница в классе и опыте сыграла на руку Пантоже, который за счет борьбы забрал поединок единогласным решением.

    Стив проиграл, но достойно, так что далее вновь получил громкий бой. В августе на UFC 305 в Австралии он встретился с Кайем Кара-Франсом. И на этот раз Эрцег не продемонстрировал и половины своих возможностей.

    Точная двойка в конце первого раунда от Кара-Франса поставила крест на чемпионских амбициях Эрцега. Теперь все придется начинать заново.

    5. Луана Пинейро

    Луана Пинейро
    globallookpress.com

    В женском минимальном весе не так уж и много звезд, поэтому промоушен всегда в поиске талантливых девушек. В 2024 году UFC сделал ставку на Луану Пинейро, выигравшую 3 раза за 4 первых боя в лиге.

    Будучи десятым номером рейтинга, Пинейро свели в клетке с 39-летней Анджеллой Хилл. Возрастная американка выглядела для Луаны легкой мишенью. Однако во втором раунде Пинейро попалась на сабмишн и проиграла.

    А в сентябре состоялся поединок с другим проспектом в лице Джиллиан Робертсон. Канадка не оставила Пинейро ни единого шанса. Все 3 раунда Джиллиан протирала Луаной канвас, одержав закономерную победу по очкам.

    Пинейро откатилась на 14-ю позицию в рейтинге женского минимального веса. А ее неудачная серия с учетом выступлений на турнирах по грэпплингу составляет 4 поединка кряду.

    6. Бенуа Сен-Дени

    Дастин Порье vs Бенуа Сент-Дени | Полный бой

    Предыдущий год стал для Сен-Дени прорывным. Он оформил 3 ярких победы и ворвался в топ-15 в легком весе. В преддверии турнира UFC 299 «Бог войны» шел на серии из пяти досрочных выигрышей кряду.

    Причем все финиши Бенуа оформил в 1-2 раундах. В UFC настолько поверили в молодого француза, что в марте свели его в претендентском поединке с Дастином Порье. Весь первый раунд Сен-Дени доминировал над «Бриллиантом» в партере.

    Однако после перерыва француз быстро устал и был нокаутирован Дастином. По первому раунду можно сказать, что потенциал довольно большой, но явно не хватает опыта. Так решили и в UFC.

  • Тотальное уничтожение. Бакли закончил звездную карьеру Ковингтона
  • Отбивная по-американски: Бакли разгромил Ковингтона, выйдя на серию из шести побед кряду в UFC
  • 17/12/2024

    • Чтобы поскорее вернуть Сен-Дени в титульную гонку, на домашнем турнире в Париже в сентябре его свели с Ренато Мойкано, мастеровитым джитсером, никогда не хватавшим звезд с неба. Бразилец удивил всех уже в первом раунде.

    Это было даже не избиение, а настоящее уничтожение в партере. Удивительно, что с многочисленными гематомами на лице второй отрезок забрал именно Бенуа.

    Но по его окончании медицинская бригада остановила бой, присудив Мойкано победу техническим нокаутом. Таким образом, Сен-Дени проиграл 2 раза за год и очевидно, UFC поторопился с его продвижением к вершине.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.61
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры