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    Канада стартует с результативной встречи

    Финляндия — Канада. Ставка (к. 1.92) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Канада
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    Брэйден Ягер
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет с Канадой. Встреча пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 27 декабря. Начало запланировано на 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Финляндия — Канада, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. МЧМ-2024. Группа A 27 Декабря 2024 года

    Финляндия U20

  • Хельсинки
    •  Финляндия U20 03:30 Канада U20

    Канада U20

  • Оттава
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    Финляндия

    Турнирное положение: В турнирной таблице группы A финская сборная годом ранее разместилась на 3-й строчке, заработав 5 очков и опередив основных конкурентов на 2 балла.

    Последние матчи: Яркий дебют сборной Финляндии на предыдущем турнире испортила Канада — 2:5, вслед за матчем с которой финны допустили поражение от Германии — 3:4. В ключевых встречах групповой стадии команда обыграла Латвию — 4:0 и Швецию — 5:4 Б.

    Финляндия U20 — Канада U20: коэффициенты букмекеров

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    Плей-офф стадию прошлогоднего чемпионата Финляндия начала с победы над Словакией — 5:4 ОТ, после которой потерпела поражения от США — 2:3 и Чехии — 5:8.

    Не сыграют: В составе Финляндии нет травм и дисквалификаций.

    Состояние команды: В рамках последнего мирового форума Финляндия пробилась в борьбу за бронзу, но провалила медальное соперничество с Чехией.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    На чемпионате-2025 Финляндия готова вернуться в гонку за награды, однако ее возможности, вероятно, вновь ограничатся полуфиналом и еще одной попыткой завоевать бронзовые награды.

    Декабрьские товарищеские матчи Финляндии обозначили примерный уровень ее конкурентоспособности: если в игре со словаками у финнов не возникло никаких проблем — 6:0, то на фоне США команда выглядела безобразно — 2:5.

    Канада

    Турнирное положение: В рамках предыдущего мирового первенства молодежная сборная Канады набрала 9 очков и оказалась на 2-й строчке в турнирной таблице группы A.

    Последние матчи: На групповой стадии последнего чемпионата мира Канада добилась крупных побед над Финляндией — 5:2 и Латвией — 10:0, после чего уступила Швеции — 0:2 и разбила Германию — 6:3.

    На фоне сравнительно уверенной групповой кампании весьма неожиданным оказалось поражение североамериканского фаворита от Чехии — 2:3.

    Не сыграют: В составе канадцев нет кадровых потерь.

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  • Чем интересен предстоящий турнир в Канаде?
  • 23/12/2024

    • Состояние команды: После провального плей-офф раунда в прошлом году Канада попытается реабилитироваться на домашней площадке.

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    В рамках декабрьской подготовительной кампании Канада добилась уверенных побед над Швейцарией — 7:1, Швецией — 4:2 и Чехией — 3:2, подчеркнув готовность бороться за наивысшие награды.

    Традиционно сборная Канады является одним из основных фаворитов в контексте соперничества за золото, тем не отсутствие большого количества звезд в составе может оказать обратный эффект.

    Статистика для ставок

    • В 2-х последних матчах на чемпионате мира Канада пропускала не менее 3 голов

    • Минимум 5 голов забивала Канада в 3-х встречах из 4-х на групповой стадии прошлого ЧМ

    • В 4-х личных встречах из последних 5 на разных площадках Канада забивала не менее 5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 5.08, ничья — в 5.25, а победа Канады — в 1.45.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 6.5 — за 1.79.

    Прогноз: Зачастую друг с другом эти соперники играют весьма результативно, поэтому в дебюте турнира — когда нет лишнего давления — вполне вероятен аналогичный в плане событийности матч.

    Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.94.

    Прогноз: Определять результативность и события в этом матче будут канадцы, ввиду чего от североамериканской команды весьма логично ждать более яркую игру при родных трибунах.

    Ставка: Индивидуальный тотал Канады больше 4 за 1.90.

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    Финляндия — Канада: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на хоккей. Канада стартует с результативной встречи
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