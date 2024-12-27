В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет с Канадой. Встреча пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 27 декабря. Начало запланировано на 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Финляндия — Канада, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Финляндия

Турнирное положение: В турнирной таблице группы A финская сборная годом ранее разместилась на 3-й строчке, заработав 5 очков и опередив основных конкурентов на 2 балла.

Последние матчи: Яркий дебют сборной Финляндии на предыдущем турнире испортила Канада — 2:5, вслед за матчем с которой финны допустили поражение от Германии — 3:4. В ключевых встречах групповой стадии команда обыграла Латвию — 4:0 и Швецию — 5:4 Б.

Финляндия U20 — Канада U20: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 5.105.601.47Бонус€200

Плей-офф стадию прошлогоднего чемпионата Финляндия начала с победы над Словакией — 5:4 ОТ, после которой потерпела поражения от США — 2:3 и Чехии — 5:8.

Не сыграют: В составе Финляндии нет травм и дисквалификаций.

Состояние команды: В рамках последнего мирового форума Финляндия пробилась в борьбу за бронзу, но провалила медальное соперничество с Чехией.

Прогнозы и ставки на хоккей

На чемпионате-2025 Финляндия готова вернуться в гонку за награды, однако ее возможности, вероятно, вновь ограничатся полуфиналом и еще одной попыткой завоевать бронзовые награды.

Декабрьские товарищеские матчи Финляндии обозначили примерный уровень ее конкурентоспособности: если в игре со словаками у финнов не возникло никаких проблем — 6:0, то на фоне США команда выглядела безобразно — 2:5.

Канада

Турнирное положение: В рамках предыдущего мирового первенства молодежная сборная Канады набрала 9 очков и оказалась на 2-й строчке в турнирной таблице группы A.

Последние матчи: На групповой стадии последнего чемпионата мира Канада добилась крупных побед над Финляндией — 5:2 и Латвией — 10:0, после чего уступила Швеции — 0:2 и разбила Германию — 6:3.

На фоне сравнительно уверенной групповой кампании весьма неожиданным оказалось поражение североамериканского фаворита от Чехии — 2:3.

Не сыграют: В составе канадцев нет кадровых потерь.

Состояние команды: После провального плей-офф раунда в прошлом году Канада попытается реабилитироваться на домашней площадке.

В рамках декабрьской подготовительной кампании Канада добилась уверенных побед над Швейцарией — 7:1, Швецией — 4:2 и Чехией — 3:2, подчеркнув готовность бороться за наивысшие награды.

Традиционно сборная Канады является одним из основных фаворитов в контексте соперничества за золото, тем не отсутствие большого количества звезд в составе может оказать обратный эффект.

Статистика для ставок

В 2-х последних матчах на чемпионате мира Канада пропускала не менее 3 голов

Минимум 5 голов забивала Канада в 3-х встречах из 4-х на групповой стадии прошлого ЧМ

В 4-х личных встречах из последних 5 на разных площадках Канада забивала не менее 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 5.08, ничья — в 5.25, а победа Канады — в 1.45.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 6.5 — за 1.79.

Прогноз: Зачастую друг с другом эти соперники играют весьма результативно, поэтому в дебюте турнира — когда нет лишнего давления — вполне вероятен аналогичный в плане событийности матч.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.94.

Прогноз: Определять результативность и события в этом матче будут канадцы, ввиду чего от североамериканской команды весьма логично ждать более яркую игру при родных трибунах.

Ставка: Индивидуальный тотал Канады больше 4 за 1.90.