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    Сумеют ли «лесники» переиграть «Тоттенхэм»?

    «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, АПЛ, 26 декабря 2024 года

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    «Ноттингем Форест»
    26 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2024 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 18:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Лесники» нынче сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда оккупировала 4 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Ноттингем Форест» не столь мощно атакует, отличившись 23 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз в 17 матчах.

    Ноттингем Форест — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Лесники» легко переиграли «Брентфорд» (2:0).

    До того команда одолела еще и «Астон Виллу» (2:1). При этом чуть ранее «лесники» нанесли поражение «Манчестер Юнайтед» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Лесники» лишь на 4 пункта отстают от второй позиции. Вот только главной задачей является сохранение места в первой четверке.

    Матчи против «Тоттенхэма» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ноттингем Форест» выиграл 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой успешный путь. Три победы кряду явно окрыляют игроков.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: Лондонцы нынче ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Тоттенхэм» в 17 матчах настрелял 39 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела разгромное поражение. Дома она была бита «Ливерпулем» (3:6).

    До того команда в Кубке английской лиги одолела «Манчестер Юнайтед» (4:3). А вот поединок с «Саутгемптоном» принес уверенные три очка (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 16 забитыми мячами при 14 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шпоры» лишь на 5 очков отстают от топ-6. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

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    При этом «Тоттенхэм» в среднем забивает более 2 мячей за матч. Зато до последней коллизии «шпоры» выиграли дважды кряду.

    Плюс ко всему, лондонцы уже 2 года не проигрывают «лесникам». Да и три последних виктории получились с разницей в два мяча.

    Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Лондонцы мотивированы приблизиться к зоне еврокубков.

    Статистика для ставок

    • Лондонцы обыграли «Ноттингем Форест» в 3 последних очных встречах

    • «Лесники» победили в 3 своих последних поединках

    • «Шпоры» в среднем забивают больше 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и явно будут максимально активны в атаке.

    «Шпоры» нынче крайне нестабильны, да и «лесники» выиграли в трех своих последних поединках.

    Ставка: Победа «Ноттингем Форест» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.38

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    «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «лесники» переиграть «Тоттенхэм»?
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