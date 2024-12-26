Ноттингем Форест
Тоттенхэм
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» нынче сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда оккупировала 4 строчку турнирной таблицы.
При этом «Ноттингем Форест» не столь мощно атакует, отличившись 23 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз в 17 матчах.
Ноттингем Форест — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Лесники» легко переиграли «Брентфорд» (2:0).
До того команда одолела еще и «Астон Виллу» (2:1). При этом чуть ранее «лесники» нанесли поражение «Манчестер Юнайтед» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лесники» лишь на 4 пункта отстают от второй позиции. Вот только главной задачей является сохранение места в первой четверке.
Матчи против «Тоттенхэма» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ноттингем Форест» выиграл 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой успешный путь. Три победы кряду явно окрыляют игроков.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: Лондонцы нынче ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы АПЛ.
Причем «Тоттенхэм» в 17 матчах настрелял 39 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела разгромное поражение. Дома она была бита «Ливерпулем» (3:6).
До того команда в Кубке английской лиги одолела «Манчестер Юнайтед» (4:3). А вот поединок с «Саутгемптоном» принес уверенные три очка (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 16 забитыми мячами при 14 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шпоры» лишь на 5 очков отстают от топ-6. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не делись.
При этом «Тоттенхэм» в среднем забивает более 2 мячей за матч. Зато до последней коллизии «шпоры» выиграли дважды кряду.
Плюс ко всему, лондонцы уже 2 года не проигрывают «лесникам». Да и три последних виктории получились с разницей в два мяча.
Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Лондонцы мотивированы приблизиться к зоне еврокубков.
Статистика для ставок
- Лондонцы обыграли «Ноттингем Форест» в 3 последних очных встречах
- «Лесники» победили в 3 своих последних поединках
- «Шпоры» в среднем забивают больше 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
- 2.20Челси — Фулхэм: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.95Манчестер Сити — Эвертон: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- 2.50Ньюкасл — Астон Вилла: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и явно будут максимально активны в атаке.
«Шпоры» нынче крайне нестабильны, да и «лесники» выиграли в трех своих последних поединках.
Ставка: Победа «Ноттингем Форест» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.38