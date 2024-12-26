26 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» нынче сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда оккупировала 4 строчку турнирной таблицы.

При этом «Ноттингем Форест» не столь мощно атакует, отличившись 23 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз в 17 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Лесники» легко переиграли «Брентфорд» (2:0).

До того команда одолела еще и «Астон Виллу» (2:1). При этом чуть ранее «лесники» нанесли поражение «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Лесники» лишь на 4 пункта отстают от второй позиции. Вот только главной задачей является сохранение места в первой четверке.

Матчи против «Тоттенхэма» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ноттингем Форест» выиграл 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой успешный путь. Три победы кряду явно окрыляют игроков.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: Лондонцы нынче ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Тоттенхэм» в 17 матчах настрелял 39 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела разгромное поражение. Дома она была бита «Ливерпулем» (3:6).

До того команда в Кубке английской лиги одолела «Манчестер Юнайтед» (4:3). А вот поединок с «Саутгемптоном» принес уверенные три очка (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 16 забитыми мячами при 14 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шпоры» лишь на 5 очков отстают от топ-6. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

При этом «Тоттенхэм» в среднем забивает более 2 мячей за матч. Зато до последней коллизии «шпоры» выиграли дважды кряду.

Плюс ко всему, лондонцы уже 2 года не проигрывают «лесникам». Да и три последних виктории получились с разницей в два мяча.

Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Лондонцы мотивированы приблизиться к зоне еврокубков.

Статистика для ставок

Лондонцы обыграли «Ноттингем Форест» в 3 последних очных встречах

«Лесники» победили в 3 своих последних поединках

«Шпоры» в среднем забивают больше 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и явно будут максимально активны в атаке.

«Шпоры» нынче крайне нестабильны, да и «лесники» выиграли в трех своих последних поединках.

Ставка: Победа «Ноттингем Форест» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.38