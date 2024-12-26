В новом экспрессе рассмотрим предстоящие игры в чемпионате Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Сити» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Сити» находится в кризисе. Команда Хосепа Гвардиолы слишком часто теряет очки. Последние три матча «горожане» проиграли. Удастся ли исправить ситуацию в ближайшей встрече?

В предстоящей игре «Манчестер Сити» идет фаворитом. Но сколько уже раз команда Хосепа Гвардиолы проигрывала в матчах, где победа была очень близка.

Фанаты будут гнать хозяев вперед с первых минут. Можно не сомневаться, что «Манчестер Сити» сделает ставку на быстрый гол, чтобы потом было легче играть.

Прогнозы и ставки на футбол

«Эвертон» находится на 15-м месте в таблице АПЛ. Команда набрала 16 очков в 16 встречах. У «ирисок» на данный момент три победы, 7 ничьих и 6 поражений.

В текущем месяце «Эвертон» из четырех матчей проиграл лишь один. Неудачным оказался визит на «Олд Траффорд» 4 декабря. «Эвертон» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.96.

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии

«Вулверхэмптон» разочаровывает фанатов в нынешнем сезоне. Сейчас клуб находится в зоне вылета. Есть риск провести следующий сезон в Чемпионшипе.

С 30 ноября по 14 декабря «Вулверхэмптон» потерпел четыре поражения кряду. Серию неудач удалось прервать 22 декабря. «Вулверхэмптон» в гостях разгромил «Лестер» со счетом 3:0. Голы забили Гонсалу Гедеш, Родриго Гомес и Матеус Кунья.

«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме чередует победы и поражения. Ранее клуб уступил в двух встречах кряду. Манкунианцы сперва вылетели из Кубка лиги от «Тоттенхэма» (3:4), а потом не завоевали очков в противостоянии с «Борнмутом» (0:3).

Рубену Амориму нужно срочно навести порядок в обороне. Команда много пропускает. Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 13-е место в таблице, набрав 22 очка.

Ставка: Обе забьют за 1.57.

«Ливерпуль» — «Лестер»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ливерпуль» на данный момент уверенно лидирует в таблице АПЛ. Команда Арне Слота мощно проводит текущий сезон. В 17 встречах красные записали в актив 39 очков.

22 декабря «Ливерпуль» порадовал фанатов эффектной победой над «Тоттенхэмом». Удалось разгромить соперника со счетом 6:3. Стоит ли ждать подобной голевой феерии в домашней встрече с «Лестером»?

«Лестер» располагается недалеко от зоны вылета. Запас у команды совсем небольшой. Набрано 14 очков по итогам 17 матчей. «Лестер» в текущем сезоне АПЛ одержал лишь три победы.

На «Энфилде» «Лестеру» будет сложно рассчитывать на положительный результат. Команда не побеждает с 3 декабря.

Ранее «лисы» потерпели два поражения кряду, уступив «Ньюкаслу» и «Вулверхэмптону». За 180 минут «Лестер» пропустил семь мячей и не забил ни одного гола.

Ставка: ТБ 3.5 за 1.53.

Общий коэффициент — 4.70.