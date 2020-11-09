Медведев рассказал, как отреагировал на ситуацию с Дзюбой

Генеральный директор «Зенита»прокомментировал ситуацию, в которую попал нападающий команды

В субботу в интернете появилось видео интимного характера с участием Дзюбы.

«Дзюба попал в сложную ситуацию — личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.

Теперь все зависит от самого Артема — выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол», — приводит слова Медведева ТАСС.

Дзюба стал автором победного гола в матче с «Краснодаром» (3:1). 0