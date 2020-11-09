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    Медведев рассказал, как отреагировал на ситуацию с Дзюбой

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию, в которую попал нападающий команды Артем Дзюба.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    В субботу в интернете появилось видео интимного характера с участием Дзюбы.

    «Дзюба попал в сложную ситуацию — личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.

  • Дзюба: Я не идеален, все мы грешны
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    • Теперь все зависит от самого Артема — выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол», — приводит слова Медведева ТАСС.

    Дзюба стал автором победного гола в матче с «Краснодаром» (3:1). 0

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