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    Дзюба: Я не идеален, все мы грешны

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после игры с «Краснодаром» (3:1) Артем Дзюба выступил с обращением, в котором затронул тему появления в открытом доступе своего видео интимного характера.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Всем привет. Всех с очень важной победой. Это был самый непростой матч в моей карьере. Даже немного не сдержал эмоций в машине на обратном пути. Но я хотел бы сказать следующее: я не идеален. Как и любой человек, допускаю ошибку. И все мы грешны, к сожалению.

    Я во многом виноват. Могу винить только себя. Но в момент, когда почти все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен людям, которые со мной, которые меня поддержали в такую трудную минуту. Вы были рядом со мной: близкие, родные, семья, друзья.

    Даже люди, которые мне не знакомы, поддерживали. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я благодарю вас всех. Я вам очень благодарен. Я этого никогда не забуду.

    Это мой непростой путь. Я не идеален и никогда на это не уповал. Надеюсь, смогу достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком в любом случае. Пусть я иногда оступался и ошибался.

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    • Спасибо всем огромное. Я вам очень-очень благодарен, честно. Сдерживаюсь максимально, чтобы не быть тряпкой или показушником. Это не про меня. Но сегодня было очень непросто. Спасибо команде, ребятам, которые сплотились и поддержали. Сегодня мы показали, что являемся действительно командой.

    Благодарю всех. Благодарю судьбу за те уроки, которые, наверное, очень болезненные и жестокие. Но где-то я сам виноват. Так что всем добра. Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело», — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс». 0

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