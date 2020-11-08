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    • Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Вест Бромвичем»
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    Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Вест Бромвичем»

    «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм»: счет 0:1, обзор голов

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    В матче 8 тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» вырвал победу у «Вест Бромвича» (1:0)

    Футболисты «Тоттенхэма»
    Футболисты «Тоттенхэма»

    Единственный гол забил на 88 минуте Харри Кейн. Форвард воспользовался передачей с фланга в исполнении Мэтта Доэрти и выиграл верховую дуэль у защитника.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Бромвич — Тоттенхэм 0:1
    Гол: 0:1 Гарри Кейн (88') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Dara O'Shea, Джейк Ливермор (Кайл Эдвардс, 90'), Филип Кровинович, Конор Галлахер, Каллум Робинсон (Грэйди Диангана, 67'), Карлан Ахирни-Грант (Мэтт Филлипс, 84') Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Гарет Бэйл (Лукас Моура, 78'), Мусса Сиссоко (Винисиус, 79'), Tanguy Ndombele (Джовани Ло Чельсо, 64'), Гарри Кейн Предупреждение: Кайл Бартли (44')

    «Дрозды» занимают 18 место в зоне вылета. У них всего 3 очка. «Тоттенхэм» вышел на первое место с 17 очками и 3-матчевой серией побед. 0

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