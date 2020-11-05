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    Тестирование Шунина на коронавирус показало сомнительный результат

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    Вратарь сборной России и «Динамо» Москва Антон Шунин сдал тест на коронавирус, который показал сомнительный результат.

    Антон Шунин
    Антон Шунин

    Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

    Вратарь был сразу изолирован от команды и находится на домашнем карантине. У него нет никаких симптомов заболевания.

    Врачи «Динамо» уже проинформировали о ситуации тренерский и медицинский штаб национальной сборной России.

    «Самочувствие у Антона хорошее. Тесты остальных игроков и тренерского штаба — отрицательные», — говорится в заявлении «Динамо».

    Напомним, Шунин был вызван в сборную России на матчи пятого и шестого тура Лиги наций против Турции и Сербии, а также товарищескую игру против Молдавии. 0

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