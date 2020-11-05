Тестирование Шунина на коронавирус показало сомнительный результат

Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».
Вратарь был сразу изолирован от команды и находится на домашнем карантине. У него нет никаких симптомов заболевания.
Врачи «Динамо» уже проинформировали о ситуации тренерский и медицинский штаб национальной сборной России.
«Самочувствие у Антона хорошее. Тесты остальных игроков и тренерского штаба — отрицательные», — говорится в заявлении «Динамо».
Напомним, Шунин был вызван в сборную России на матчи пятого и шестого тура Лиги наций против Турции и Сербии, а также товарищескую игру против Молдавии. 0