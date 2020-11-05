Тестирование Шунина на коронавирус показало сомнительный результат

Вратарьсдал тест на коронавирус, который показал сомнительный результат.

Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

Вратарь был сразу изолирован от команды и находится на домашнем карантине. У него нет никаких симптомов заболевания.

Врачи «Динамо» уже проинформировали о ситуации тренерский и медицинский штаб национальной сборной России.

«Самочувствие у Антона хорошее. Тесты остальных игроков и тренерского штаба — отрицательные», — говорится в заявлении «Динамо».

Напомним, Шунин был вызван в сборную России на матчи пятого и шестого тура Лиги наций против Турции и Сербии, а также товарищескую игру против Молдавии. 0