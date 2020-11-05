«Бенфика» спаслась в матче с «Рейнджерс», «Стандард» проиграл «Леху»

Лиссабонскаяна своем поле сыграла вничью с шотландским(3:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе D.

Уже на первой минуте защитник «Рейнджерс» Коннор Голдсон срезал мяч в свои ворота. На 24-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу Диогу Гонсалвеша.

Гости вышли вперед спустя минуту, благодаря голу Глена Камара, а на 51-й минуте Альфредо Морелос упрочил преимущество «Рейнджерс».

«Бенфика» отквитала один мяч на 77-й минуте — отличился Рафаэл Силва , а в компенсированное время Дарвин Нуньес сравнял счет.

Отметим, что с 19-й минуте португальцы играли в меньшинстве — защитник Николас Отаменди получил прямую красную карточку.

Футбол. Лига Европы. Группа D Бенфика — Глазго Рейнджерс 3:3 Голы: 1:0 Коннор Голдсон (автогол) (2'), 1:1 Диогу Гонсалвеш (автогол) (24'), 1:2 Глен Камара (25'), 1:3 Альфредо Морелос (51'), 2:3 Рафаэл Силва (77'), 3:3 Darwin Nunez (90') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Ян Вертонген, Диогу Гонсалвеш (Gilberto Junior, 46'), Николас Отаменди, Нуну Тавареш (Алехандро Гримальдо, 46'), Пицци (Нивалдо Жардел, 21'), Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Эвертон (Джан-Лука Вальдшмидт, 67'), Харис Сеферович (Darwin Nunez, 60'), Рафаэл Силва Глазго Рейнджерс: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Филип Хеландер, Коннор Голдсон, Борна Баришич, Райан Джек, Стивен Дэвис, Джо Арибо (Скотт Эрфилд, 69'), Ryan Kent, Глен Камара, Альфредо Морелос Удаление: Николас Отаменди (19')

В другом матче группы польский «Лех» одержал домашнюю победу над бельгийским «Стандардом» — 3:1.

В составе победителей отличились польский хавбек Михал Скурась и шведский форвард Микаэль Исхак, оформивший дубль.

Гол за «Стандард» забил Максим Лестьенн.

Футбол. Лига Европы. Группа D Лех П — Стандард 3:1 Голы: 1:0 Michal Skoras (14'), 2:0 Микаэль Исхак (22'), 2:1 Maxime Lestienne (29'), 3:1 Микаэль Исхак (48') Лех П: Филип Беднарек, Томас Рогне, Тымотеуш Пухач, Любомир Шатка, Алан Червински, Даниэль Рамирес (Mohammad Awad, 81'), Филип Мархвиньский (Якуб Каминьский, 62'), Якуб Модер, Michal Skoras (Jan Sykora, 62'), Педру Тиба (Карло Мухар, 81'), Микаэль Исхак (Ника Качарава, 85') Стандард: Арно Бодар, Noe Dussenne, Бокади Мервей, Николя Гавори (Hugo Siquet, 46'), Лоран Жанс, Гойко Цимирот (Joachim Carcela-Gonzalez, 88'), Nicolas Raskin (Мехди Карсела-Гонсалес, 73'), Самуэль Бастьен, Selim Amallah (Александар Болевич, 60'), Maxime Lestienne (Obbi Oulare, 73'), Michel Ange Balikwisha Предупреждения: Даниэль Рамирес (3'), Николя Гавори (28'), Самуэль Бастьен (53'), Noe Dussenne (64'), Карло Мухар (88')

Группа Д: 1. «Рейнджерс» — 7 очков, 2. «Бенфика» — 7, 3. «Лех» — 3, 4. «Стандард» — 0

В следующем туре группового раунда команды вновь сыграют между собой. 0