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    УЕФА опроверг информацию о проведении Евро-2020 только в России

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    УЕФА отреагировал на информацию о возможном проведении всех матчей чемпионата Европы-2020 в России.

    УЕФА опроверг информацию о проведении Евро-2020 только в России
    УЕФА опроверг информацию о проведении Евро-2020 только в России

    «УЕФА намеревается сохранить формат и места проведения Евро-2020 и находится в постоянном контакте с городами относительно подготовки к турниру. Учитывая неопределённости, связанные с пандемией коронавируса, на которую никак не может повлиять ни УЕФА, ни местные организаторы, слишком рано утверждать, будут ли иметь место ограничения в отношении фанатов или в принципе их присутствия на стадионах.

    В настоящее время организация сконцентрирована на проведении Евро на 12 стадионах с болельщиками. Если появится необходимость в противоположных решениях, то они будут приняты ближе к началу турнира. Но сейчас никаких планов менять какой-либо стадион нет», — приводит заявление УЕФА Sky Sports.

  • УЕФА рассматривает вариант проведения всех матчей Евро-2020 в России
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    • Напомним, из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесли на лето 2021 года. Турнир должен пройти в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. 0

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