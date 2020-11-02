Верона — Беневенто (02.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Беневенто» — «Верона» 3:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Верона» — «Беневенто». Коэффициент ставки — 2.45.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Верона»).

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