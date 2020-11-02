«Верона» — «Беневентно». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Серии А 2 ноября 2020 года

В шестом туре чемпионата Италии «Верона» будет принимать «Беневентно». Игра пройдет на стадионе «Марк'Антонио Бентегоди» 2 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Верона» — «Беневентно».

«Верона»

«Верона» в пяти играх сумел заработать восемь очков. В таблице он на момент начала шестого тура занимал 10-ю строчку.

В четырех матчах команда пропустила всего два гола. В стартовом туре Серии А подопечные Ивана Юрича добыли победу над «Ромой» (3:0).

Во второй встрече итальянского первенства клуб переиграл «Удинезе» (1:0). Затем было поражение от «Пармы» (0:1), а 19 октября эта коллектив разошелся миром с «Дженоа» (0:0).

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В прошлом туре «Мастифы» сенсационно добыли ничью с «Ювентусом» (1:1) в гостях. Между тем, посреди недели они прошли «Венецию» (3:3) по пенальти в Кубке Италии.

«Беневенто»

Команда, вышедшая из Серии В, за пять туров главного чемпионата страны заработала шесть очков. Сейчас она находится на 13-й строчке в таблице.

В дебютной встрече в рамках Серии А подопечные Филиппо Индзаги сразились с «Сампдорией» на ее поле и одержали волевую победу (3:2).

В конце сентября «Беневенто» у себя дома был разгромлен «Интером» (2:5), а 4 октября «ведьмы» взяли верх над «Болоньей» (1:0).

Тем не менее, в позапрошлом туре клуб потерпел разгром на выезде от «Ромы» (2:5). После поражений от «Наполи» (1:2) и «Эмполи» (2:4) в прошлых матчах Серии А довело серию его неудач до трех поединков.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Верона» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45. 0