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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Вероны»?

    «Верона» — «Беневентно». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Серии А 2 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Беневентно»
    «Верона» идет на шестом месте
    В шестом туре чемпионата Италии «Верона» будет принимать «Беневентно». Игра пройдет на стадионе «Марк'Антонио Бентегоди» 2 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Верона» — «Беневентно».

    «Верона»

    «Верона» в пяти играх сумел заработать восемь очков. В таблице он на момент начала шестого тура занимал 10-ю строчку.

    В четырех матчах команда пропустила всего два гола. В стартовом туре Серии А подопечные Ивана Юрича добыли победу над «Ромой» (3:0).

    Во второй встрече итальянского первенства клуб переиграл «Удинезе» (1:0). Затем было поражение от «Пармы» (0:1), а 19 октября эта коллектив разошелся миром с «Дженоа» (0:0).

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    В прошлом туре «Мастифы» сенсационно добыли ничью с «Ювентусом» (1:1) в гостях. Между тем, посреди недели они прошли «Венецию» (3:3) по пенальти в Кубке Италии.

    «Беневенто»

    Команда, вышедшая из Серии В, за пять туров главного чемпионата страны заработала шесть очков. Сейчас она находится на 13-й строчке в таблице.

    В дебютной встрече в рамках Серии А подопечные Филиппо Индзаги сразились с «Сампдорией» на ее поле и одержали волевую победу (3:2).

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  • 22/10/2020

    • В конце сентября «Беневенто» у себя дома был разгромлен «Интером» (2:5), а 4 октября «ведьмы» взяли верх над «Болоньей» (1:0).

    Тем не менее, в позапрошлом туре клуб потерпел разгром на выезде от «Ромы» (2:5). После поражений от «Наполи» (1:2) и «Эмполи» (2:4) в прошлых матчах Серии А довело серию его неудач до трех поединков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Верона» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45. 0

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    «Верона» — «Беневентно». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Серии А 2 ноября 2020 года. Прогноз на «Верона» — «Беневентно». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
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