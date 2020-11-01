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    «Наполи» проиграл «Сассуоло», «Рома» была сильнее «Фиорентины»

    «Наполи» — «Сассуоло»: счет 0:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Сассуоло Рома Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Сассуоло» на выезде обыграл «Наполи» (2:0) и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А.

    Игроки «Сассуоло»
    Игроки «Сассуоло»

    Голами в составе гостей отметились Мануэль Локателли и Максим Лопес.

    Для «черно-зеленых» это четвертая победа в сезоне. Команда набрала 14 очков и отстает от «Милана» на два пункта. «Наполи» идет пятым с 11 очками.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Сассуоло 0:2
    Голы: 0:1 Мануэль Локателли (пенальти) (59'), 0:2 Максим Лопес (90') Наполи: Давид Оспина, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай (Мариу Руй, 70'), Калиду Кулибали, Костас Манолас, Тьемуэ Бакайоко, Фабиан, Ирвин Лосано (Андреа Петанья, 65'), Дрис Мертенс (Элиф Элмас, 70'), Маттео Политано (Пётр Зелиньски, 78'), Виктор Осимхен Сассуоло: Андреа Консильи, Кан Айхан, Влад Кирикеш (Мехди Бурабья, 88'), Джанмарко Феррари, Рожерио, Жереми Бога (Педро Обьянг, 80'), Максим Лопес, Мерт Мюльдюр (Гиоргос Кирьякопулос, 81'), Хамед Траоре (Грегоре Дефрель, 68'), Мануэль Локателли, Джакомо Распадори (Марлон, 88') Предупреждения: Мануэль Локателли (49'), Костас Манолас (61'), Мехди Бурабья (90'), Давид Оспина (90')

    В другом матче 6 тура Серии А «Рома» дома победила «Фиорентину» со счетом 2:0.

    В дебюте встречи голом отличился Леонардо Спинаццола. На 70 минуте Педро удвоил преимущество «римлян» и снял вопросы о победителе.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Фиорентина 2:0
    Голы: 1:0 Леонардо Спинаццола (12'), 2:0 Педро Родригес (70') Рома: Антонио Миранте, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп (Бруно Перес, 72'), Лоренцо Пеллегрини (Бриан Кристанте, 79'), Педро Родригес (Карлес Перес, 72'), Жордан Верету (Мараш Кумбула, 90'), Леонардо Спинаццола, Генрих Мхитарян, Эдин Джеко Фиорентина: Бартломей Дронговский, Lucas Martinez, Никола Миленкович, Мартин Касерес, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура (Душан Влахович, 57'), Гаэтано Кастровилли (Эрик Пульгар, 46'), Поль Лирола, Софьян Амрабат (Альфред Дункан, 82'), Франк Рибери (Патрик Кутроне, 82'), Хосе Мария Кальехон (Кристиан Куаме, 67') Предупреждения: Эдин Джеко (24'), Гаэтано Кастровилли (32'), Жордан Верету (33'), Поль Лирола (51'), Бриан Кристанте (90') Удаление: Lucas Martinez (88')

    «Рома» набрала 11 очков и находится рядом с шестеркой лучших команд турнира. «Фиорентина» на 11 позиции. У нее 7 очков. 0

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