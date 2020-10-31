«Спартак» — «Ростов»: счет матча 0:1, обзор гола

Московскийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 26-й минуте. Поярков по левому флангу убежал от Мозеса и навесил в штрафную «Спартака».

Ерёменко низом прострелил во вратарскую, Мамаев набежал и из-под Жиго пробил точно в угол ворот.

Отметим, что на 75-й минуте «Ростов» остался в меньшинстве — Деннис Хаджикадунич сзади воткнулся в Соболева и получил второй «горчичник».

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Ростов 0:1 Гол: 0:1 Павел Мамаев (26') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Илья Кутепов (Андрей Ещенко, 80'), Айртон Лукас, Виктор Мозес (Остон Урунов, 80'), Зелимхан Бакаев (Александр Соболев, 46'), Алекс Краль, Роман Зобнин, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе (Александр Кокорин, 66') Ростов: Сергей Песьяков, Деннис Хаджикадунич, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Николай Поярков, Кэнто Хасимото, Роман Ерёменко (Денис Терентьев, 83'), Павел Мамаев (Armin Gigovic, 70'), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (Хайтам Алеесами, 83'), Pontus Almqvist (Artur Sokhiev, 60') Предупреждения: Джордан Ларссон (41'), Деннис Хаджикадунич (42'), Илья Кутепов (55'), Александр Соболев (58'), Алексей Козлов (60'), Николай Поярков (61'), Armin Gigovic (72'), Деннис Хаджикадунич (75'), Денис Терентьев (89'), Айртон Лукас (90')

«Ростов» набрал 23 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Спартак», имея в активе 27 очков, занимает первое место.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Урала», а ростовская команда на выезде встретится с ЦСКА. 0